В Москве в первой декаде мая потеплеет до +19 °С

27 апреля 2026, 14:52

Синоптик Позднякова: Снег и похолодание продержатся в Москве до 1 мая

Тепло в столичный регион вернется после 1 мая. Об этом рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, минувшей ночью выпало 16 мм снега, что является рекордным значением, которое никто не прогнозировал.





«Безусловно, ожидалось большое количество осадков, но не в таком количестве. Это рекорд для 27 апреля. До этого максимальное количество осадков, которое выпало в этот день, составляло 14 миллиметров и наблюдалось в 1880 году», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«2 и 3 мая в столице будет солнечно, воздух прогреется до +11…+16 °С. Уже к середине первой декады мая температура начнет подниматься до 19 °С», — пояснил Ильин.