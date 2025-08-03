В России предложили перенести длинные выходные с зимы на май
В России предложили заменить зимние каникулы длинными выходными в мае
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести длинные выходные с зимних каникул на майские праздники. Об этом он рассказал РИА Новости.
По его мнению, такой шаг будет логичным, так как в мае начинается дачный сезон.
Также люди чаще берут отпуск, поэтому праздничные 3–4 рабочих дня можно компенсировать сокращением зимних каникул.
Миронов также напомнил, что ранее его партия предлагала сделать 1 сентября выходным днём, чтобы родители могли присутствовать на школьной торжественной линейке.
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