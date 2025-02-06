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У легкоатлетки Светланы Мастерковой диагностировали злокачественную опухоль мозга

Легкоатлетку Светлану Мастеркову экстренно госпитализировали в Москве
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Легкоатлетку Светлану Мастеркову госпитализировали в московскую больницу. У неё диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга, пишет Mash.
По данным издания, летом 2024 года спортсменка начала испытывать проблемы со здоровьем. Она стала терять речь при физнагрузках и стрессе. Ей удалили опухоль мозга микрохирургическим путём. После она прошла несколько курсов химиотерапии.

Однако позже у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Врачи ввели ей противоопухолевые препараты и отпустили домой, при условии наблюдения у онколога.

На сегодняшний день состояние Мастерковой является удовлетворительным, однако симптомы болезни еще сохраняются.

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День Григория-весноуказателя 7 февраля: почему нельзя идти домой с пустыми руками и как избежать неприятностей, народные приметы
06 февраля 2025, 17:52

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

7 февраля православные верующие отмечают память святителя Григория Богослова, а в народном календаре этот день называют Григорий-весноуказатель. В этот день существует множество примет и запретов, связанных с тем, что можно и нельзя делать. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

7 февраля в Русской Православной Церкви почитают 18 известных святых, а также икону Божией Матери «Утоли моя печали».

Особое внимание уделяется святителю Григорию Богослову, одному из величайших богословов IV века, так называемым «Великим Каппадокийцам». Он был другом и сподвижником святителя Василия Великого и глубоко почитаем в христианском мире.

В народном календаре 7 февраля называют Григорьевым днём, а в народе его называют Григорий-весноуказатель. Этот день связан с предыдущим — Ксенией или Аксиньей-полузимницей. В народе говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

Святитель Григорий Богослов (фото: patriarchia.ru)

Что можно делать в этот день


7 февраля хорошо делать добрые дела, проявлять благодарность к людям за оказанную помощь и поддержку. Все поступки должны быть искренними, а не ради приметы, которая обещает удачу. При этом не стоит хвастаться своими действиями — в народе говорят: «Бог и так видит все добрые дела».

Кроме того, день считается благоприятным для одиноких людей, так как есть шанс встретить свою вторую половину.

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Считалось, что всё, что сказано в Григорьев день, сбудется, поэтому следует быть осторожным с высказываниями и избегать опрометчивых фраз. Лучше молчать или говорить как можно меньше.

Григорьев день удачен для решения финансовых вопросов и торговли. Чтобы торговля была успешной, а долги вернулись, люди прятали в кармане кусочек сахара. В старину верили, что это привлекает деньги.

Также считается хорошей приметой случайно разлить молоко — это предвещает радостные новости.

Что нельзя делать 7 февраля


В Григорьев день не стоит хвалиться своими добрыми поступками, так как, согласно приметам, это может привести к неприятностям не только для вас, но и для ваших близких.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как считается, что это может вызвать проблемы, которые будет трудно решить.

Не следует плевать себе под ноги, так как это может привести к неудачам в пути.

Рассыпать соль в Григорьев день тоже не стоит — это может привести к ссорам с близкими.

Фото: istockphoto / igoriss

Невезучей приметой считается возвращение домой с пустыми руками, так как это предвещает финансовые трудности в семье. Лучше взять с собой какой-нибудь предмет или хлеб.

Нельзя прощаться на пороге или лестнице, так как это сулит проблемы в делах и может привести к неудачной поездке.

Приметы на 7 февраля


  • В Григорьев день наблюдали за погодой: первая половина дня предсказывает погоду первой половины следующей зимы, а вторая — второй половины;
  • если в Григорьев день выпал снег, то следующая зима будет поздней;
  • если начался сильный снегопад в этот день, осень наступит рано;
  • почерневший лес предвещает буран или оттепель;
  • звук капели в Григорьев день говорит о сильном морозе в феврале;
  • чириканье синицы предсказывает похолодание, а воробьи — оттепель.
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#церковь
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Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды
Иммунолог Жемчугов: частые болезни могут говорить о скрытой онкологии
06 февраля 2025, 17:37

Фото: istockphoto/fizkes

Иммунитет — это защита организма от генетически чужеродных веществ. И сейчас, в переходное погодное время, очень легко подхватить какую-либо инфекцию.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что частые болезни простудой могут сигнализировать о проблемах более масштабного характера.

«Нужно пойти к доктору, который назначит обследование, чтобы понять, кто подъедает иммунитет. Это может быть вещь, совершенно не относящаяся к носоглотке и к простуде: скрытый сахарный диабет, скрытая онкология, хроническая инфекция в желудке, гормональные расстройства. Выясните, а потом вместе с доктором компенсируете», — объяснил эксперт.

По мнению врача контрастный душ и вакцинация — прекрасная профилактика для поддержания иммунитета.

«Отличная зарядка для турбины кожи и для нервной системы», — сказал он.

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#болезни
#иммунитет
#терапевт
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Эксперт объяснил, как качественное сливочное масло отличить от подделки
Эксперт Бражко: нужно покупать масло среднего ценового сегмента
06 февраля 2025, 16:09

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что подмена качественного масла грозит здоровью нации.

«Жулики научились на сегодняшний день делать жировые массы, с которыми даже в лабораториях порой не могут разобраться», — прокомментировал он.

При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

«Ну и интуитивные факторы. Наверное, нужно доверять своему ощущению, доверять своему вкусу и опыту», — заключил он.

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Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов
06 февраля 2025, 15:35

Владимир Титов (Фото: Правительство РФ)

Ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российский дипломат скончался на 67-году жизни. Ранее он занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. В МИД Титов курировал административные вопросы и отношения с европейскими странами.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.

«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.

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Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп
06 февраля 2025, 15:05

Фото: iStock/Phubes Juwattana

Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла собственный секс-шоп. Об этом она гордо сообщила в Instagram*.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость», — написала Павелецкая в соцсети.

При этом всем возмущающимся она пожелала заняться сексом «наедине или с партнером», отметив, что это помогает.

Кулеба сообщил о разводе с супругой 2022 года. Еще во время брака он начал встречаться с Павелецкой. Пара до сих пор вместе.

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