У легкоатлетки Светланы Мастерковой диагностировали злокачественную опухоль мозга

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Легкоатлетку Светлану Мастеркову госпитализировали в московскую больницу. У неё диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга, пишет Mash.
По данным издания, летом 2024 года спортсменка начала испытывать проблемы со здоровьем. Она стала терять речь при физнагрузках и стрессе. Ей удалили опухоль мозга микрохирургическим путём. После она прошла несколько курсов химиотерапии.
Однако позже у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Врачи ввели ей противоопухолевые препараты и отпустили домой, при условии наблюдения у онколога.
На сегодняшний день состояние Мастерковой является удовлетворительным, однако симптомы болезни еще сохраняются.
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Однако позже у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Врачи ввели ей противоопухолевые препараты и отпустили домой, при условии наблюдения у онколога.
На сегодняшний день состояние Мастерковой является удовлетворительным, однако симптомы болезни еще сохраняются.
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Элина Позднякова