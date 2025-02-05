Александр Буйнов пройдет лечение от онкологии за счет государства

Александр Буйнов (Фото: соцсети)
У артиста Александра Буйнова 20 лет назад выявили рак предстательной железы. В инфополе появились сообщения, что болезнь недавно рецидивировала, и певцу нужно пройти курс терапии. Лекарства, по информации Tелеграм-канала Mash, исполнитель получит от государства.
Отмечалось, что на врачебном консилиуме онкологов артисту назначили новый курс гормонотерапии. 74-летнему Буйнову предстоит пропить «Даролутамид». Цена одной упаковки препарата составляет от 140 до 180 тысяч рублей. Весь курс обойдется в 1 млн рублей.
В 2023 году исполнитель принимал это лекарство, однако у него начались побочные эффекты, из-за которых Буйнов потерял сознание на велопрогулке. Певец получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.
В настоящее время артист готов продолжить лечение и чувствует себя вполне хорошо. Однако Буйнов весьма устает от физических нагрузок. Медики советуют ему не нагружать себя и работать преимущественно в сидячем положении.
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В 2023 году исполнитель принимал это лекарство, однако у него начались побочные эффекты, из-за которых Буйнов потерял сознание на велопрогулке. Певец получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.
В настоящее время артист готов продолжить лечение и чувствует себя вполне хорошо. Однако Буйнов весьма устает от физических нагрузок. Медики советуют ему не нагружать себя и работать преимущественно в сидячем положении.
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Ольга Енгалычева