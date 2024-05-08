В Подмосковье запустили сервис СМС-оповещений о неблагоприятных погодных условиях

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, при которых в атмосфере ухудшается рассеивание вредных веществ, могут теперь получать по СМС жители Московской области, соответствующий сервис запустил Мособлэкомониторинг, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Для того, чтобы подписаться на рассылку предупреждений, достаточно заполнить форму на сайте ведомства. После этого в случае наступления неблагоприятных погодных условий сообщения об этом будут приходит на указанный в форме мобильный телефон с периодичностью раз в неделю», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Отмечается, что такая информация позволит жителям корректировать свои планы и снизить неблагоприятное воздействие окружающей среды.
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Лев Каштанов