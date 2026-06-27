Стало известно, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде

27 июня 2026, 08:32

РЖД: фены и утюги в поездах подключать к розеткам нельзя

Фото: iStock/Serjio74

Россиянам рассказали, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде. Об этом РИА Новости проинформировали в РЖД.