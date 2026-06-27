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Стало известно, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде

РЖД: фены и утюги в поездах подключать к розеткам нельзя
Фото: iStock/Serjio74

Россиянам рассказали, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде. Об этом РИА Новости проинформировали в РЖД.



В компании сообщили, что розетки в купе предусмотрены исключительно для зарядки маломощных гаджетов, таких как ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. Подключать к ним более энергоемкие устройства, например, утюг или фен, строго запрещено.

Представители РЖД объяснили, что подобные приборы создают повышенную нагрузку на электросеть, что может привести к её перегрузке.

До этого в РЖД озвучили, с какого возраста дети могут ездить в поездах без взрослых. Уточняется, что за юными пассажирами во время поездки будут следить начальник поезда и проводник. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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