Стало известно, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде
Россиянам рассказали, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде. Об этом РИА Новости проинформировали в РЖД.
В компании сообщили, что розетки в купе предусмотрены исключительно для зарядки маломощных гаджетов, таких как ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. Подключать к ним более энергоемкие устройства, например, утюг или фен, строго запрещено.
Представители РЖД объяснили, что подобные приборы создают повышенную нагрузку на электросеть, что может привести к её перегрузке.
До этого в РЖД озвучили, с какого возраста дети могут ездить в поездах без взрослых. Уточняется, что за юными пассажирами во время поездки будут следить начальник поезда и проводник. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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