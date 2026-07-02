Гонорар Прохора Шаляпина вырос вдвое
KP.RU: Гонорар Шаляпина увеличился до двух миллионов рублей
Гонорар певца Прохора Шаляпина вырос в два раза — с одного до двух миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятий с его участием.
При этом еще недавно денежное вознаграждение певца составляло около 800 тысяч рублей. За упомянутую сумму Шаляпин может провести праздник, например день рождения, и исполнить известные песни.
«Гонорар [Шаляпина составляет] 2 млн рублей. Плюс к этой сумме налог 12%, включая 5% НДС», — говорится в материале.Источник также отметил, что Шаляпин выгодно выделяется на фоне многих других звезд шоу-бизнеса: он выкладывается по полной, хорошо импровизирует и поет вживую.
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