Лейбл проиграл суд с РАО и влетел почти на полмиллиона рублей

02 июля 2026, 12:22

Лейбл рэпера Гуфа DOMA проиграл суд с РАО и должен около полумиллиона рублей

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Лейбл рэпера Гуфа DOMA проиграл судебный спор с Российским авторским обществом (РАО) и должен выплатить около полумиллиона рублей за использование музыки на концерте Тимы Белорусских. Об этом пишет Baza.