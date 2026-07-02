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Лейбл проиграл суд с РАО и влетел почти на полмиллиона рублей

Лейбл рэпера Гуфа DOMA проиграл суд с РАО и должен около полумиллиона рублей
Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Лейбл рэпера Гуфа DOMA проиграл судебный спор с Российским авторским обществом (РАО) и должен выплатить около полумиллиона рублей за использование музыки на концерте Тимы Белорусских. Об этом пишет Baza.



Как следует из материалов дела, претензии РАО связаны с выступлением звезды в одном из московских клубов осенью прошлого года. Общая сумма требований составила 467 тыс. рублей.

Иск подали на нарушение авторских прав при публичном исполнении музыкальных произведений. Спор возник на фоне продолжающегося с 2020 года конфликта вокруг прав на ранний репертуар Тимы Белорусских. После ухода исполнителя с Kaufman Label права на часть его произведений остались у бывшего продюсера Александра Розниченко, что ранее уже приводило к блокировке некоторых клипов и судебным разбирательствам, связанным с использованием творческого наследия и сценического имени артиста.

При этом, по словам директора лейбла DOMA, в указанном случае Александр Розниченко не предъявлял финансовых претензий. После переговоров он направил в РАО письмо, в котором сообщил об отсутствии требований по выплатам за этот концерт. Однако Российское авторское общество продолжило судебное разбирательство, и суд удовлетворил его иск.

Никита Кротов

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