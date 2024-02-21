У Монастырских прудов в округе Чехов обнаружили 12 опасных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Двенадцать деревьев, угрожающих падением, выявили специалисты Подольского лесничества у Монастырских прудов в селе Новый быт, расположенном в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В ходе выезда, в котором участвовали лесничий, инженер-лесопатолог и представитель администрации округа, на лесных участках, примыкающих непосредственно к Монастырским прудам, было выявлено аварийных 12 деревьев», — говорится в сообщении.Деревья стали проблемными из-за опасного наклона, а также из-за корневых и стволовых гнилей. Все опасные деревья пометили, сфотографировали и занесли в ведомости, чтобы потом посчитать общий объём работ по уборке аварийных деревьев.
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