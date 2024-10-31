У Московского большого кольца в Воскресенске снесли заброшенный самострой

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В селе Константиново городского округа Воскресенск снесли самовольно построенное нежилое здание. Его выявили на улице Придорожной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«На участке, расположенном вдоль Московского большого кольца, вблизи жилой застройки правообладатель без разрешительной документации возвёл двухэтажное здание. Площадь объекта составляла около 420 кв. м. Сооружение было заброшено, а прилегающая территория – замусорена и не имела ограждения. Граждане присылали на портал «Добродел» просьбы ликвидировать объект», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Постройка была признана самовольной и подлежащей сносу. В итоге силами администрации муниципалитета она была демонтирована. Участок освобожден от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.
По данным Мособлархитектуры, всего на территории городского округа Воскресенск выявили 110 объектов незавершённого строительства. Сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 68, то есть 62% от общего количества.
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Лора Луганская