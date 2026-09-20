У москвички обнаружили редчайшую аллергию, от которой страдают 100 людей в мире

20 сентября 2026, 13:29

У москвички обнаружили редчайшую аквагенную крапивницу

Фото: iStock/tylim

У 27-летней жительницы Москвы диагностировали редчайшую аллергию на воду — аквагенную крапивницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.