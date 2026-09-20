У москвички обнаружили редчайшую аллергию, от которой страдают 100 людей в мире
У 27-летней жительницы Москвы диагностировали редчайшую аллергию на воду — аквагенную крапивницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Девушка узнала о своей особенности еще в раннем детстве, когда родители заметили странную реакцию кожи после купания. Во время обследования выяснилось, что москвичка страдает от аквагенной крапивницы. По ее словам, она постоянно борется с высыпаниями.
При таком диагнозе раздражение и волдыри появляются из-за любых контактов с водой, независимо от источника и температуры. Реакция возникает в том числе от пота и слез. Всего в мире официально известно о ста случаях этого заболевания. Причины его возникновения до конца не изучены.
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