Пьяный водитель заехал на детскую площадку в российском городе
В Ишимбае задержали пьяного водителя, который врезался в качели на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Башкортостана.
Инцидент попал на камеру уличного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на небольшой скорости выезжает на детскую площадку, врезается в качели и останавливается.
Прибывшие на место автоинспекторы задержали нарушителя. У мужчины выявили явные признаки алкогольного опьянения — прибор показал 1,634 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Машину отправили на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что легковушка влетела в тягач, припаркованный на одной из АЗС Новосибирска. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.
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