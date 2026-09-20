Пьяный водитель заехал на детскую площадку в российском городе

20 сентября 2026, 13:16

В Башкирии пьяный водитель снес качели на детской площадке

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Ишимбае задержали пьяного водителя, который врезался в качели на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Башкортостана.