Полиция задержала «внештатного сотрудника» телефонных аферистов

20 сентября 2026, 13:19

Курьера мошенников задержали в Саратове

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники уголовного розыска Саратова задержали 21-летнего жителя Москвы, подозреваемого в участии в схеме телефонного мошенничества. Жертвой аферистов стала 77-летняя жительница Кировского района, пишет «МК».