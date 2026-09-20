Полиция задержала «внештатного сотрудника» телефонных аферистов
Сотрудники уголовного розыска Саратова задержали 21-летнего жителя Москвы, подозреваемого в участии в схеме телефонного мошенничества. Жертвой аферистов стала 77-летняя жительница Кировского района, пишет «МК».
По данным следствия, инцидент произошел 25 мая. Пенсионерке позвонил неизвестный, который под предлогом прохождения медобследования в поликлинике выманил у нее код из СМС-сообщения. Спустя время с женщиной связался лже-сотрудник силового ведомства. Он сообщил, что ее данными завладели злоумышленники и якобы оформили доверенность на распоряжение всем имуществом.
Чтобы «спасти» сбережения, мошенник предложил пенсионерке задекларировать накопления и передать их. Доверившись собеседнику, женщина у дома на улице Рахова передала незнакомцу 450 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали курьера. Молодой человек пояснил, что сам стал жертвой аналогичной схемы: ему сообщили о взломе «Госуслуг» и угрозе уголовного преследования. Чтобы избежать ответственности, лже-силовики предложили ему стать «внештатным сотрудником» и забирать деньги у граждан.
По указанному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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