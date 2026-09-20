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Две машины ППС подожгли в Петербурге

Mash: Две машины ППС подожгли на улице Марата в Петербурге
Фото: istockphoto/triocean

В Санкт-Петербурге утром произошел инцидент возле отдела полиции на улице Марата, 79. У дома вспыхнули два служебных автомобиля патрульно-постовой службы — Hyundai Solaris и Ford Focus, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».



Очевидец заявил о возможном поджоге: незадолго до возгорания он заметил рядом с машинами женщину в белой одежде. Вскоре после этого оба автомобиля загорелись.

К настоящему времени огонь удалось потушить. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что россиянин отправится в колонию за поджог своего места работы. Подробности — в нашем материале.

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Никита Кротов

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