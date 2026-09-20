Две машины ППС подожгли в Петербурге

20 сентября 2026, 13:10

Mash: Две машины ППС подожгли на улице Марата в Петербурге

Фото: istockphoto/triocean

В Санкт-Петербурге утром произошел инцидент возле отдела полиции на улице Марата, 79. У дома вспыхнули два служебных автомобиля патрульно-постовой службы — Hyundai Solaris и Ford Focus, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».