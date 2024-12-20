У музыканта Макаревича* не осталось имущества в России

Андрей Макаревич* (фото: РИА Новости/Александр Вильф)
У музыканта Андрея Макаревича* не осталось имущества в России. Об этом сообщил его представитель Антон Чернин в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что никаких бизнес-интересов и никакого имущества в России у Макаревича больше нет.
Также в этот день Telegram-канал Mash писал о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую фирму музыканта Макаревича* и философа Рубена Апресяна*. ООО «Философия ненасилия»** зарегистрирована в 2023 году. Адресом организации была квартира философа.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что у Макаревича* имелось в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организация, выполняющая функции иноагента
Также в этот день Telegram-канал Mash писал о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую фирму музыканта Макаревича* и философа Рубена Апресяна*. ООО «Философия ненасилия»** зарегистрирована в 2023 году. Адресом организации была квартира философа.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что у Макаревича* имелось в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.
Читайте также:
ФНС закрыла московскую компанию Макаревича* «Философия ненасилия»
Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости
«Старый брюзга»: как жена-израильтянка содержит Андрея Макаревича* и за что он назвал россиян «дебилами»
*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организация, выполняющая функции иноагента
Анастасия Чинкова