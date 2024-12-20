ФНС закрыла московскую компанию Макаревича* «Философия ненасилия»

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила деятельность московской фирмы Андрея Макаревича «Философия ненасилия». Через эту компанию музыкант собирался проповедовать указанную «философию» вместе с автором методических указаний по «бархатным революциям» Рубеном Апресяном*.
ООО «Философия ненасилия» было зарегистрировано в январе 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Юридический адрес — квартира Апресяна* в Бибиреве. Ранее он на гранты США издал работу «Опыт ненасилия в XX столетии». В книге описываются методики «мирных протестов» в разных странах мира.
Музыкант собирался организовывать тематические встречи, вести полноценный пиар «бархатных революций». Однако после вторжения Израиля в сектор Газа почему-то передумал. С тех пор никакой активности компания не проявляла. Налоговики пришли с проверкой, убедились, что «Философия ненасилия» не работает и прикрыли лавочку.
Читайте также:
Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости
«Старый брюзга»: как жена-израильтянка содержит Андрея Макаревича* и за что он назвал россиян «дебилами»
Замоскворецкий суд: Макаревич* ведёт политическую деятельность в пользу Украины
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов