«Старый брюзга»: как жена-израильтянка содержит Андрея Макаревича* и за что он назвал россиян «дебилами»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В соцсетях появилась информация о стоимости выступлений рок-группы «Машина времени». Оказалось, что артисты требуют за своей концерт не менее €100 тыс. Однако из-за того, что желающих отдать такую солидную сумму становится все меньше, солист коллектива Андрей Макаревич* решил возложить обязанность по заработку на свою супругу-израильтянку. О том, как живет покинувший Россию артист расскажет «Радио 1».
Финансовые проблемы Макаревича
Андрей Макаревич* уже на протяжении полугода проживает в Израиле. ИП артиста было закрыто еще в прошлом году, а продюсерская компания «Самый смак», которую он основал, приносит лишь небольшие доходы.
С концертами у Макаревича* тоже не все гладко. Он планировал гастроли по немецким домам культуры в ноябре, но не смог продать даже половину билетов. Ситуация с юбилейным туром группы «Машина времени» в Израиле также оставляет желать лучшего. В декабре музыканты планируют посетить три города, однако местные жители не проявляют особого интереса. Недавняя утечка райдера группы показала, что за частное выступление артисты запрашивают €100 тыс., а также значительное количество алкогольных напитков и еды. Журналисты выяснили, что в этом году не нашлось желающих пригласить артистов на свадьбы или корпоративные мероприятия.
По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, финансовые трудности коллектива связаны с утратой популярности. Он подчеркнул, что в настоящее время зарубежные зрители предпочитают более энергичные коллективы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Состоятельная супруга Макаревича*
В 2019 году Макаревич* обеспечил себе финансовую стабильность, женившись в четвёртый раз. Его новая избранница израильтянка Эйнат Кляйн младше его на 31 год – она зарабатывает на поездках в экзотические страны и книгах о своих путешествиях. Жена музыканта также производит израильские вина под собственным брендом и организует тематические вечера в Израиле и США для продвижения своего продукта.
Тем не менее, пока что спрос на продукцию невелик. При этом, как отмечают знакомые семейства, артиста такое положение дел устраивает. Макаревич* не намерен снижать стоимость выступлений группы, поэтому вовсе предпочитает оставаться без работы.
«Сидит на шее у жены, старый брюзга», «Кому он нужен там с песнями, рассчитанными на русского слушателя, еще и за такие деньги», — возмущаются пользователи Сети.
Высказывания Макаревича о России*
Во время своей поездки в США Макаревич* решил сравнить россиян и американцев.
«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило, насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное, — заявил музыкант в своих социальных сетях.Кроме того, в комментариях к своей записи артист отметил, будто в России есть некий «25-й кадр», который якобы «превращает людей в злобных дебилов», а после порекомендовал «спилить Останкинскую башню».
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*Признан Минюстом России иноагентом
Анастасия Хохлова