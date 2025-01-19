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«Не было интимной близости с мужем»: помощница Ванги раскрыла тайны ее личной жизни

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

О знаменитой болгарской прорицательнице, известной всему миру как Ванга, ходит множество легенд. Однако настоящую правду знали лишь те, кто был близок к женщине.
О том, какой была личная жизнь великой предсказательницы Вангелии — в материале «Радио 1».

Брак Ванги




В мае 1942 года молодая Вангелия встретила 23-летнего македонца Димитра Гуштерова и вышла за него замуж. Семейная жизнь пары оказалась сложной — мужчина начал выпивать и в конце концов умер от цирроза печени.

Помощница Ванги Стефка Велева рассказала, что супруги вели праведную жизнь.

«У тети Ванги не было интимной близости с мужем. Их пара была святой. И она действительно святая», — заявила она.

Спустя несколько лет после смерти супруга Ванга усыновила мальчика-сироту по имени Димитр Волчев, заменившего ей родного сына и впоследствии ставшего работником прокуратуры.

Трагическая любовь Ванги


По данным окружения провидицы, это не единственный роман Ванги, который закончился трагически. Уточняется, что в число ее фаворитов входил один из охранников, который регулярно находился рядом.

«Он приходил и говорил: „Ванга, ты мне нравишься, как женщина, хочу, чтобы мы были вместе“», — вспоминал Георгий Тернаджиев, телохранитель и водитель предсказательницы.

Ванга (Фото: кадр из передачи «Ванга. Запретная любовь»)

Среди местных жителей ходили слухи, что Ванга расположена к женатому соседу — Ивану Благому. Да и сам мужчина проявлял интерес — он считал ее особенной. Стефка Велева утверждала, что знала этого мужчину.

Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.

Почему Ванга отказалась от любви


Неудачи в личной жизни заставили ясновидящую отказаться от попыток встретить любовь. Отмечается, что через время Ванга стала крестной мамой для соседских детей.

Вдали от посторонних глаз предсказательница хотела ощущать не только груз ответственности. По словам помощницы Ванги, после долгих часов бесед со страждущими, женщина могла уделять время себе.

«У нее была близкая швея, которая шила много одежды. Несмотря ни на что, когда мы вечером оставались, а все расходились, она говорила: „Стефка, принеси новое платье“. Она наденет его, будто смотрит и очень нравится себе, посмеется. После этого она снимала наряд», — вспоминает женщина.

Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.

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В Китае начальство попыталось забрать у сотрудника выигранные в лотерею деньги
SCMP: в Китае работодатель попытался забрать у сотрудника выигрыш в лотерею
19 января 2025, 09:21

Фото: iStock/payphoto

В китайском городе Нинбо сотрудник одной из компаний стал обладателем крупного выигрыша в лотерею — 820 тысяч долларов. Однако руководство потребовало отдать деньги организации. Об этом пишет издание SCMP.
В одной из компаний на корпоративной вечеринке сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них выиграл около 820 тысяч долларов, что вызвало ажиотаж среди коллектива.

Ситуация резко изменилась, когда руководство организации узнало о победе и потребовало, чтобы сотрудник вернул билет, утверждая, что джекпот должен быть разделен между всеми людьми на вечеринке. Победитель лотереи отказался от этого, в результате в инцидент пришлось вмешаться правоохранителям.

Спустя время было установлено, что компания специально закупилась просроченными лотерейными билетами и поручила своим бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным, прежде чем их раздадут персоналу. Но, судя по всему, при проверке произошла ошибка. По словам адвоката Тана Кайцзуна, после вручения лотерейных билетов они стали собственностью работников, по этой причине руководство организации не имеет права требовать возврата выигрыша.

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#суд
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В США заблокировали TikTok
19 января 2025, 08:20

Фото: iStock/Claudia Nass

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями.
Уточняется, что приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис еще можно загрузить на смартфон, но после установки приложение не работает.

«К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — соответствующее уведомление видят пользователи при попытке зайти в приложение.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления работы сервиса, говорится в оповещении приложения.

Напомним, 17 января 2025 года Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, чей дочерней компанией является TikTok, не продаст его американским владельцам.

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#пользователи
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На Крещение Господне Москву ждёт морозная ночь и облачный день
19 января 2025, 06:26

Фото: iStock/leolintang

В воскресенье, 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне, Москву ожидает облачная с прояснениями погода. Осадков не прогнозируется. Информацию об этом представил Гидрометцентр России.
Температура воздуха в дневное время будет колебаться от -1 до 1 градуса. Ночью в понедельник она может снизиться до -2 градусов. Ветер ожидается северо-западный, скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температурный диапазон днем будет находиться между -4 и 1 градусом, а ночью температура опустится до -5 градусов.

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#подмосковье
#погода
#гидрометцентр
#ветер
#атмосферное давление
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Россиянам раскрыли опасность почтового сервиса Gmail
Немкин: Gmail стал небезопасен для хранения конфиденциальной информации граждан РФ
19 января 2025, 05:53

Фото: iStock/Tamer Soliman

Использование почтового сервиса Gmail для хранения конфиденциальной информации становится крайне небезопасным, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Лучшим решением для предотвращения утечки данных в руки мошенникам является переход на отечественные аналоги.
«Количество российских пользователей, которые по-прежнему пользуются сервисами Google, тем же Gmail, планомерно падает, однако все еще велико. И более того, многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России», — рассказал Немкин РИА Новости.
Эти «проблемы», по словам члена комитета Госдумы, создают благоприятную почву для мошенников и увеличивают риск утраты данных.

Немкин подчеркнул, что продукты зарубежных вендоров становятся все менее надежными в текущих условиях. При этом отечественные альтернативы обеспечивают стабильность работы в стране и интеграцию с популярными инструментами, что упрощает адаптацию пользователей, привыкших к экосистеме Google.

Депутат также напомнил, что защита данных требует комплексного подхода: регулярного обновления паролей, использования надежных методов аутентификации и резервного копирования на локальные устройства или отечественные облачные сервисы.

Немкин уверяет, что отказ от рискованных зарубежных сервисов сейчас — это долгосрочный вклад в безопасность личной и корпоративной информации.

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#безопасность
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#защита
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В Госдуме высказались о готовности к дополнительной индексации пенсий россиянам
Депутат ГД Стенякина: Бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий гражданам
19 января 2025, 05:02

Фото: iStock/mizar_21984

Бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина
Изначально пенсии для работающих и неработающих пенсионеров уже были увеличены на 7,3%. Однако в связи с инфляцией, которая в 2024 году составила 9,52% по данным Росстата, планируется дополнительное повышение на 2,22%. Решение об этом может быть принято правительством РФ до 1 февраля 2025 года.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — заявила депутат Госдумы.
Ожидается, что данная индексация затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России введут новый порядок постановки авто на учет. Одним из новшеств станет отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля.

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#пенсии
#бюджет
#индексация
#рф
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С 1 марта в России введут новый порядок постановки авто на учет
Адвокат Миронов: с 1 марта в РФ для регистрации авто будет не нужен полис ОСАГО
19 января 2025, 04:40

Фото: iStock/3dan3

С 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов пояснил агентству «Прайм» основные изменения.
Одним из новшеств станет отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля.

«Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — отметил Миронов.
Эксперты уточняют, что это вряд ли приведет к увеличению числа незастрахованных машин, так как для эксплуатации транспортного средства страховой полис всё равно останется необходимым.

Кроме того, владельцы автомобилей смогут сразу снять машину с учета после её продажи. Это защитит их от штрафов, выписанных новому владельцу. Однако такая процедура доступна только при использовании портала Госуслуги, заверении сделки у нотариуса или смене владельца по судебному решению.

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#эксперты
#сделки
#полис
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В России открыли памятник Пригожину и Уткну
18 января 2025, 21:00

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

На Александровском городском кладбище Иркутска открыли мемориальный комплекс, который посвящён погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». В центре траурной композиции установлен памятник основателю компании Евгению Пригожину и боевому командиру Дмитрию Уткну.
Об этом сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера». На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Это позывные, которые были у Пригожина и Уткина в ЧВК. Оба он погибли в авиакатастрофе принадлежащего бизнесмену самолёта Embraer Legacy 600 23 августа 2023 года.

Стоит напомнить, что 1 июня 2024 года памятник основателю частной военной компании был открыт в Санкт-Петербурге. В этот день Пригожину должно было исполниться 63 года. Кроме того, в декабре прошлого года монумент российскому бизнесмену появился в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР). Там, как и на Украине, действовали силы ЧВК «Вагнер».

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#вагнер
#чвк
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«Набежали неандертальцы»: Жена Петросяна Брухунова отбивается от хейта
Жена Петросяна Брухунова отбивается от нападок пользователей Сети
18 января 2025, 20:07

Татьяна Бурухунова (Фото: соцсети Татьяны Бурухуновой)

Татьяна Брухунова недавно высмеяла девушек с поддельными сумками Birkin и платьями Hermès, которых увидела в московском кафе. Это вызвало море негатива в комментариях.
Жена Петросяна поделилась своими наблюдениями в социальных сетях и стала объектом критики со стороны пользователей интернета. По ее словам, история про сумки «вскрыла невероятное количество невменяемых людей», у которых случилось весеннее обострение психических проблем.

«Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — возмутилась Брухунова.

Женщина отметила, что сама она не помешана на брендах и покупает только то, что ей необходимо. У нее есть винтажная Hermès Kelly, ровесница Брухуновой – 1989 года выпуска. Супруга известного комика подчеркнула, что амбиций покупать «абы какие Birkin». Подписчики и гости её страницы упрекнули критиканку за снобизм и высокомерие.

«Набежали неандертальцы», — прокомментировала подобные отклики Брухунова.

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#история
#женщина
#подделка
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МВД: мошенники начали угонять аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований
В МВД назвали новую схему обмана россиян при помощи голосования
18 января 2025, 18:38

Фото: istockphoto/JuYochi

В мессенджере Telegram распространяется новая схема мошенничества. Аферисты используют для обмана россиян так называемые «голосования».
Об этом сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, не призывая никого голосовать.

Схема выглядит так: пользователь мессенджера получает от одного из контактов, который длительное время отсутствовал онлайн, ссылку для голосования, которая ведет на фишинговый ресурс. Пройдя по ссылке, пользователь может потерять доступ к своему аккаунту.

Управление МВД рекомендует пользователям мессенджеров быть бдительными и избегать переходов по подозрительным ссылкам, даже если они получены от знакомых им людей.

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#мвд
#онлайн
#telegram
#мошенничество
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