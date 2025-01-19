«Не было интимной близости с мужем»: помощница Ванги раскрыла тайны ее личной жизни

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)
О знаменитой болгарской прорицательнице, известной всему миру как Ванга, ходит множество легенд. Однако настоящую правду знали лишь те, кто был близок к женщине.
О том, какой была личная жизнь великой предсказательницы Вангелии — в материале «Радио 1».
В мае 1942 года молодая Вангелия встретила 23-летнего македонца Димитра Гуштерова и вышла за него замуж. Семейная жизнь пары оказалась сложной — мужчина начал выпивать и в конце концов умер от цирроза печени.
Помощница Ванги Стефка Велева рассказала, что супруги вели праведную жизнь.
Спустя несколько лет после смерти супруга Ванга усыновила мальчика-сироту по имени Димитр Волчев, заменившего ей родного сына и впоследствии ставшего работником прокуратуры.
По данным окружения провидицы, это не единственный роман Ванги, который закончился трагически. Уточняется, что в число ее фаворитов входил один из охранников, который регулярно находился рядом.
Среди местных жителей ходили слухи, что Ванга расположена к женатому соседу — Ивану Благому. Да и сам мужчина проявлял интерес — он считал ее особенной. Стефка Велева утверждала, что знала этого мужчину.
Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.
Почему Ванга отказалась от любви
Неудачи в личной жизни заставили ясновидящую отказаться от попыток встретить любовь. Отмечается, что через время Ванга стала крестной мамой для соседских детей.
Вдали от посторонних глаз предсказательница хотела ощущать не только груз ответственности. По словам помощницы Ванги, после долгих часов бесед со страждущими, женщина могла уделять время себе.
Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.
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Брак Ванги
В мае 1942 года молодая Вангелия встретила 23-летнего македонца Димитра Гуштерова и вышла за него замуж. Семейная жизнь пары оказалась сложной — мужчина начал выпивать и в конце концов умер от цирроза печени.
Помощница Ванги Стефка Велева рассказала, что супруги вели праведную жизнь.
«У тети Ванги не было интимной близости с мужем. Их пара была святой. И она действительно святая», — заявила она.
Спустя несколько лет после смерти супруга Ванга усыновила мальчика-сироту по имени Димитр Волчев, заменившего ей родного сына и впоследствии ставшего работником прокуратуры.
Трагическая любовь Ванги
По данным окружения провидицы, это не единственный роман Ванги, который закончился трагически. Уточняется, что в число ее фаворитов входил один из охранников, который регулярно находился рядом.
«Он приходил и говорил: „Ванга, ты мне нравишься, как женщина, хочу, чтобы мы были вместе“», — вспоминал Георгий Тернаджиев, телохранитель и водитель предсказательницы.
Ванга (Фото: кадр из передачи «Ванга. Запретная любовь»)
Среди местных жителей ходили слухи, что Ванга расположена к женатому соседу — Ивану Благому. Да и сам мужчина проявлял интерес — он считал ее особенной. Стефка Велева утверждала, что знала этого мужчину.
Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.
Почему Ванга отказалась от любви
Неудачи в личной жизни заставили ясновидящую отказаться от попыток встретить любовь. Отмечается, что через время Ванга стала крестной мамой для соседских детей.
Вдали от посторонних глаз предсказательница хотела ощущать не только груз ответственности. По словам помощницы Ванги, после долгих часов бесед со страждущими, женщина могла уделять время себе.
«У нее была близкая швея, которая шила много одежды. Несмотря ни на что, когда мы вечером оставались, а все расходились, она говорила: „Стефка, принеси новое платье“. Она наденет его, будто смотрит и очень нравится себе, посмеется. После этого она снимала наряд», — вспоминает женщина.
Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.
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Екатерина Коршунова