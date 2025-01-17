Брак с сутенером и съемки для Playboy: трагичная судьба звезды Голливуда Дороти Страттен, убитой мужем за миг до развода

Дороти Страттен (Фото: кадр из фильма «Все они смеялись»)
Фотомодель и киноактриса в 70-х Дороти Страттен была восходящей звездой Голливуда, которой пророчили большой успех в актерской карьере, но в 20 лет она была жестоко убита собственным супругом, который и привел ее в мир шоу-бизнеса. Подробности трагической судьбы молодой актрисы приводит «Радио 1».
Встреча с сутенером и эротические фотосессии
Дороти Страттен родилась 28 февраля 1960 года в столице Канады – Ванкувере. Росла она в бедном районе на окраине небольшого города Кокуитлам. Закончила школу с отличием, собиралась получить высшее образование и получить хорошую работу в столице.
Учась в школе, Страттен подрабатывала официанткой в заведении общепита, где познакомилась с промоутером ночного клуба и сутенером Полом Снайдером, который позже станет ее мужем и убьет ее выстрелом из ружья.
Он сразу заметил хорошенькую школьницу и пригласил ее на свидание. После нескольких встреч Снайдер предложил Дороти попробовать себя в роли фотомодели, и девушка согласилась. Тогда Пол нанял профессионального фотографа, который сфотографировал ее в обнаженном виде.
Снайдер отправил снимки в эротический журнал Playboy, однако Дороти была несовершеннолетней и на публикацию требовалось разрешение родителей. Пол подделал подписи, и фотосессия была опубликована, а Дороти поехала покорять Голливуд.
Восходящая звезда Голливуда
В августе 1978 года 18-летняя Страттен вместе со Снайдером переехала в Лос-Анджелес. Там она приняла участие в конкурсе моделей эротического жанра Great Playmate Hunt и стала его финалисткой. Через год пара сыграла свадьбу, и уже через месяц Страттен стала Мисс Август по версии журнала Playboy, после чего начала работать моделью в фирменном костюме кролика в клубе Playboy в Сенчури-Сити.
Основатель Playboy Хью Хефнер считал, что Дороти сможет добиться успеха в качестве актрисы. Она получила эпизодические роли в сериалах «Buck Rogers» и «Fantasy Island», небольшие роли в фильмах «Americathon», «Skatetown, USA» и главную роль в фильме-эксплуатации «Autumn Born».
Дороти Страттен (Фото: кадр из фильма «Звезда Плейбоя»)
Хефнер заранее предвидел, что брак Страттен не доведет ее до добра. Да и многие знакомые говорили ей об этом, однако тогда девушка не прислушалась к ним, что стало ее роковой ошибкой.
Проблемы с мужем
Почти сразу после свадьбы Пол потерял работу и полностью жил за счет популярной супруги. При этом он устраивал ей скандалы на почве ревности и даже нанял частного детектива, чтобы тот следил за ней и докладывал о подозрительных контактах с мужчинами. Постепенно телезвезда начала отдаляться от истеричного супруга. В это время ей предложили новую роль в высокобюджетном фильме «Все они смеялись». Во время съемок она познакомилась с режиссером картины Питером Богдановичем и влюбилась.Чувства оказались взаимными.
В фильме Дороти досталась роль девушки, которая страдает в несчастливом браке. Позже Богданович рассказал, что он основал предысторию персонажа Страттен на слухах о ее браке со Снайдером.
Дороти поняла, что больше не может жить с мужем, и подала на развод, однако Пол согласия не дал. Девушке пришлось добиваться развода через суд, к тому моменту Снайдер уже был в отчаянье и решился совершить непоправимое.
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Убийство Страттен
Снайдер решил, что его супруга не достанется никому кроме него. 14 августа 1980 года он заманил жену к себе в дом, пообещав подписать развод без суда. На пороге ее встретил залп ружья. Пол убил Дороти, а после покончил с собой.
Тело Страттен кремировали, прах захоронили на кладбище Westwood Village Memorial Park в Лос-Анджелесе. Ей было всего 20 лет.
Смерть Страттен стала ударом
Смерть Дороти стала ударом для ее возлюбленного Питера Богдановича. К моменту смерти актрисы, режиссер уже был крепко влюблен в красавицу и знаком с ее семьей.
На протяжении восьми лет после смерти возлюбленной он заботился о матери Дороти, а позже женился на ее сестре. После долгих лет брака Богданович так и не забыл Дороти. Он умер в 2022 году, его похоронили рядом с останками Страттен.
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