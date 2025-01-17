Ушёл к молодой, продал часть квартиры и остался без гроша: личная драма Джигарханяна и как его вдова борется за жилье

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян оставил после себя большое культурное наследие, о котором будут помнить ещё долгие годы. Однако, в конце его жизни большое внимание аудитории привлекала его личная драма.
Джигарханян ушёл из жизни, так и не разобравшись с финансовыми трудностями и проблемами в семье. Подробности — в материале «Радио 1».
Первой любовью актёра была женщина по имени Алла, с которой познакомился в Ереване. Они сразу стали жить вместе, а позже у пары родилась дочь Лена. Однако, они так и не оформили брак. После рождения ребёнка поведение Аллы резко изменилось: из уравновешенной женщины она превратилась в очень ревнивую и подозрительную.
Армен Джигарханян в роли Артёма в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!» (Фото: РИА Новости)
С течением времени состояние только ухудшалось: вспышки агрессии и признаки серьёзного психического расстройства усиливались. Джигарханян всеми силами пытался помочь супруге, но безуспешно. В итоге болезнь взяла верх, и Армен Борисович вынужден был поместить Аллу в психиатрическую клинику. В 1966 году она скончалась, актёр остался с маленьким ребёнком на руках.
Спустя год после трагедии Армен Джигарханян познакомился с Татьяной Власовой, которая уже воспитывала сына от первого брака. Татьяна старалась стать для маленькой Лены заботливой матерью, но это оказалось непростой задачей — у девочки был непростой характер. Позже выяснилось, что Лена унаследовала психическое заболевание от своей биологической матери. Армен Борисович делал всё от него зависящее, чтобы обеспечить своей семье комфорт.
Спустя 10 лет он помог дочери устроиться в театр имени Маяковского, где её приняли с теплотой. Коллеги отмечали необычную глубину и яркость Лены как личности. К сожалению, её творческая карьера оказалась недолгой. В конце 1987 года Лена трагически погибла.
Она села в автомобиль своего друга, припаркованный в гараже, и завела двигатель, чтобы согреться. Заснув, она отравилась угарным газом.
В 1967 году Армен Джигарханян связал свою судьбу с Татьяной Власовой, актёр стал для её сына настоящим отцом. Несмотря на долгие годы брака, общих детей у них так и не появилось. Через некоторое время семья переехала в Москву, где артист открыл собственный театр, а Татьяна стала его заместителем.
Вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В 1998 году Джигарханян купил дом в США и настоял на переезде супруги, чтобы она присматривала за недвижимостью. В Америке Власова начала преподавать русский язык в институте Далласа, Армен Борисович же остался в Москве. Именно в этот период он завёл роман с молодой женщиной по имени Виталина, о чем Татьяна даже не подозревала. После почти полвека совместной жизни их брак был расторгнут в 2015 году.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская впервые встретились в 1994 году, когда актёр приехал с гастролями в Киев. Тогда 15-летняя Виталина подошла к нему за автографом. Девушка была преданной его поклонницей: она знала его творчество, смотрела спектакли и фильмы с его участием. Спустя 6 лет девушка передала актёру записку со своим номером телефона через знакомую, работавшую в театре. Джигарханян позвонил Виталине и пригласил её зайти в гримёрку перед спектаклем. Они сразу нашли общий язык, любовь к музыке сблизила их. Виталина играла на фортепиано, а Джигарханян был знатоком классики.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После этой встречи их пути снова разошлись. Они встретились вновь, когда Виталина переехала в Москву. В 2008 году Армен Джигарханян пригласил её работать в своём театре, она занималась оформлением спектаклей. Уже через год у артиста произошёл инсульт. Его супруга Татьяна, находившаяся за границей, не смогла приехать, все хлопоты на себя взяла Виталина.
В 2015 году артист решился развестись с Татьяной. И, спустя 15 лет после первого знакомства с Виталиной, Армен Борисович заключил с ней брак. На момент свадьбы Джигарханяну исполнилось 80 лет, а Цымбалюк-Романовской — 36. Накануне бракосочетания, в феврале 2016 года, артист оказался в больнице, и Виталина не была уверена, что церемония состоится. Однако в день свадьбы, несмотря на состояние здоровья, Армен Борисович сбежал из больницы и приехал в загс. Свадебное торжество прошло скромно.
Уже в октябре 2017 года появились слухи, что Армен Джигарханян скрывается от жены в больнице, обвиняет её в воровстве и не пускает к себе.
У Цымбалюк-Романовской была своя версия. По её словам, муж тяжело болен и вообще похищен. Несколько дней она не могла найти его, поэтому обратилась в полицию.
Друг Джигарханяна, Артур Согомян, который помог артисту «сбежать» в больницу, рассказал, что между супругами появились серьёзные разногласия не только из-за финансовых вопросов (якобы Виталина переписала на себя всё имущество мужа), но и из-за творческих.
В 2015 году она стала генеральным директором Московского драматического театра под руководством Джигарханяна и начала ставить постановки, которые не нравились Армену Борисовичу. Когда скандал разгорелся, Виталина распорядилась не пускать артиста в собственный театр.
Могила Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в Москве (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
В ноябре 2017 года Джигарханян и Цымбалюк-Романовская официально развелись. Артист лишился почти всего своего имущества. Виталина успела перевести значительные суммы денег в офшоры и переоформить на себя квартиру Джигарханяна. Несмотря на публичные разоблачения, Цымбалюк-Романовская продолжала утверждать, что она искренне любила Армена Борисовича.
Вторая жена Татьяна Власова приютила актёра в своей квартире и взяла на себя все заботы о нём. Виталина, опасаясь возможного уголовного дела, уехала в Тбилиси.
В 2020 году Виталина Цымбалюк-Романовская вернулась в Москву и появилась в эфире одного из центральных телеканалов, где снова заговорила о своих искренних чувствах к бывшему мужу.
Все эти скандалы подорвали здоровье артиста. С каждым днём ему становилось всё хуже. Четырнадцатого ноября 2020 года Армена Борисовича не стало. Несмотря на громкие заявления о любви, Виталина не появилась на его похоронах.
После развода с Татьяной Власовой в 2015 году Армен Джигарханян продал свою долю в трёхкомнатной квартире на Арбате бизнесмену Юрию Растегину. Эти деньги понадобились ему для ремонта квартиры на Молодогвардейской улице, которая была оформлена на Цымбалюк-Романовскую. Растегин, в свою очередь, предоставил Джигарханяну возможность бессрочной аренды квартиры на Арбате, в которую актёр вскоре и вернулся. В то же время половина этой недвижимости принадлежит Татьяне Власовой.
Юрий Растегин сообщил, что планирует создать в квартире музей, посвящённый жизни и творчеству Армена Борисовича. Он отметил, что Джигарханян дал согласие на это, но реализация проекта задерживается из-за того, что там сейчас проживает Власова.
В январе 2025 года Татьяне Сергеевне исполнилось 82 года, она старается поддерживать тот порядок в квартире, который царил при муже.
Церемония прощания состоялась 17 ноября 2020 года в Московском драматическом театре. Похоронен артист на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.
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Избранница Джигарханяна оказалась психически больной
Первой любовью актёра была женщина по имени Алла, с которой познакомился в Ереване. Они сразу стали жить вместе, а позже у пары родилась дочь Лена. Однако, они так и не оформили брак. После рождения ребёнка поведение Аллы резко изменилось: из уравновешенной женщины она превратилась в очень ревнивую и подозрительную.
Армен Джигарханян в роли Артёма в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!» (Фото: РИА Новости)
С течением времени состояние только ухудшалось: вспышки агрессии и признаки серьёзного психического расстройства усиливались. Джигарханян всеми силами пытался помочь супруге, но безуспешно. В итоге болезнь взяла верх, и Армен Борисович вынужден был поместить Аллу в психиатрическую клинику. В 1966 году она скончалась, актёр остался с маленьким ребёнком на руках.
Гибель дочери
Спустя год после трагедии Армен Джигарханян познакомился с Татьяной Власовой, которая уже воспитывала сына от первого брака. Татьяна старалась стать для маленькой Лены заботливой матерью, но это оказалось непростой задачей — у девочки был непростой характер. Позже выяснилось, что Лена унаследовала психическое заболевание от своей биологической матери. Армен Борисович делал всё от него зависящее, чтобы обеспечить своей семье комфорт.
Спустя 10 лет он помог дочери устроиться в театр имени Маяковского, где её приняли с теплотой. Коллеги отмечали необычную глубину и яркость Лены как личности. К сожалению, её творческая карьера оказалась недолгой. В конце 1987 года Лена трагически погибла.
Она села в автомобиль своего друга, припаркованный в гараже, и завела двигатель, чтобы согреться. Заснув, она отравилась угарным газом.
Почти золотая свадьба
В 1967 году Армен Джигарханян связал свою судьбу с Татьяной Власовой, актёр стал для её сына настоящим отцом. Несмотря на долгие годы брака, общих детей у них так и не появилось. Через некоторое время семья переехала в Москву, где артист открыл собственный театр, а Татьяна стала его заместителем.
Вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В 1998 году Джигарханян купил дом в США и настоял на переезде супруги, чтобы она присматривала за недвижимостью. В Америке Власова начала преподавать русский язык в институте Далласа, Армен Борисович же остался в Москве. Именно в этот период он завёл роман с молодой женщиной по имени Виталина, о чем Татьяна даже не подозревала. После почти полвека совместной жизни их брак был расторгнут в 2015 году.
Молодая супруга
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская впервые встретились в 1994 году, когда актёр приехал с гастролями в Киев. Тогда 15-летняя Виталина подошла к нему за автографом. Девушка была преданной его поклонницей: она знала его творчество, смотрела спектакли и фильмы с его участием. Спустя 6 лет девушка передала актёру записку со своим номером телефона через знакомую, работавшую в театре. Джигарханян позвонил Виталине и пригласил её зайти в гримёрку перед спектаклем. Они сразу нашли общий язык, любовь к музыке сблизила их. Виталина играла на фортепиано, а Джигарханян был знатоком классики.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После этой встречи их пути снова разошлись. Они встретились вновь, когда Виталина переехала в Москву. В 2008 году Армен Джигарханян пригласил её работать в своём театре, она занималась оформлением спектаклей. Уже через год у артиста произошёл инсульт. Его супруга Татьяна, находившаяся за границей, не смогла приехать, все хлопоты на себя взяла Виталина.
В 2015 году артист решился развестись с Татьяной. И, спустя 15 лет после первого знакомства с Виталиной, Армен Борисович заключил с ней брак. На момент свадьбы Джигарханяну исполнилось 80 лет, а Цымбалюк-Романовской — 36. Накануне бракосочетания, в феврале 2016 года, артист оказался в больнице, и Виталина не была уверена, что церемония состоится. Однако в день свадьбы, несмотря на состояние здоровья, Армен Борисович сбежал из больницы и приехал в загс. Свадебное торжество прошло скромно.
Громкий скандал, развод и смерть актёра
Уже в октябре 2017 года появились слухи, что Армен Джигарханян скрывается от жены в больнице, обвиняет её в воровстве и не пускает к себе.
У Цымбалюк-Романовской была своя версия. По её словам, муж тяжело болен и вообще похищен. Несколько дней она не могла найти его, поэтому обратилась в полицию.
Друг Джигарханяна, Артур Согомян, который помог артисту «сбежать» в больницу, рассказал, что между супругами появились серьёзные разногласия не только из-за финансовых вопросов (якобы Виталина переписала на себя всё имущество мужа), но и из-за творческих.
В 2015 году она стала генеральным директором Московского драматического театра под руководством Джигарханяна и начала ставить постановки, которые не нравились Армену Борисовичу. Когда скандал разгорелся, Виталина распорядилась не пускать артиста в собственный театр.
Могила Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в Москве (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
В ноябре 2017 года Джигарханян и Цымбалюк-Романовская официально развелись. Артист лишился почти всего своего имущества. Виталина успела перевести значительные суммы денег в офшоры и переоформить на себя квартиру Джигарханяна. Несмотря на публичные разоблачения, Цымбалюк-Романовская продолжала утверждать, что она искренне любила Армена Борисовича.
Вторая жена Татьяна Власова приютила актёра в своей квартире и взяла на себя все заботы о нём. Виталина, опасаясь возможного уголовного дела, уехала в Тбилиси.
В 2020 году Виталина Цымбалюк-Романовская вернулась в Москву и появилась в эфире одного из центральных телеканалов, где снова заговорила о своих искренних чувствах к бывшему мужу.
Все эти скандалы подорвали здоровье артиста. С каждым днём ему становилось всё хуже. Четырнадцатого ноября 2020 года Армена Борисовича не стало. Несмотря на громкие заявления о любви, Виталина не появилась на его похоронах.
Квартирный вопрос
После развода с Татьяной Власовой в 2015 году Армен Джигарханян продал свою долю в трёхкомнатной квартире на Арбате бизнесмену Юрию Растегину. Эти деньги понадобились ему для ремонта квартиры на Молодогвардейской улице, которая была оформлена на Цымбалюк-Романовскую. Растегин, в свою очередь, предоставил Джигарханяну возможность бессрочной аренды квартиры на Арбате, в которую актёр вскоре и вернулся. В то же время половина этой недвижимости принадлежит Татьяне Власовой.
Юрий Растегин сообщил, что планирует создать в квартире музей, посвящённый жизни и творчеству Армена Борисовича. Он отметил, что Джигарханян дал согласие на это, но реализация проекта задерживается из-за того, что там сейчас проживает Власова.
Упреки в неудачной пластике и прощении интрижек мужа: как живет «веселая вдова» Кобзона Нелли после его смерти
В январе 2025 года Татьяне Сергеевне исполнилось 82 года, она старается поддерживать тот порядок в квартире, который царил при муже.
«Половина квартиры продана, говорят, что тут будет музей. А я живу и даже не знаю, на какой половине можно находиться. <…> Возможно, возникнет ситуация, что я должна буду уйти — и всё. Но сейчас получается, он [Растегин] меня не трогает — ждёт, когда я умру», — призналась Татьяна Сергеевна.Причиной смерти Армена Джигарханяна стала остановка сердца из-за болезни почек и отёка организма на фоне других хронических заболеваний.
Церемония прощания состоялась 17 ноября 2020 года в Московском драматическом театре. Похоронен артист на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.
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Анастасия Ларина