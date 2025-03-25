«У него серьезное заболевание»: адвокат Ефремова сделал неожиданное заявление

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Антон Вергун)
О возвращении актера Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения речи пока не идет. Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко, отметив, что артист готовится проходить лечение от ХОБЛ.
«Сейчас он займется лечением. Действительно, у него серьезное заболевание — ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких]», — заявил правозащитник в беседе с Ruptly.Тем временем адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, выразил надежду, что актер смог завязать с алкоголем. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист заявил, что вместе с Ефремовым должен был бы отсидеть и его бывший защитник Эльман Пашаев.
«Знаете, о чем я сожалею? Только об одном, что они не были в одной колонии с Пашаевым. Им было бы о чем поговорить за несколько лет, особенно Ефремову, высказать пошагово все, что он о нем думает и о его защите. Конечно, жалко, но я думаю, что все впереди. Рано или поздно все выходят из колонии», — поделился он.Читайте также:
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