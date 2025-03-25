Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии

Гоша Куценко (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Актёр Гоша Куценко трогательно отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова.
Актёр в беседе с aif.ru признался, что его первой реакцией стали слёзы.
Также актёр добавил, что сообщения об освобождении его коллеги стали для всех «грандиозной новостью».
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«Конечно, мы его ждём, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьёй до слёз. Первая реакция – слёзы, слёзы, слёзы», – отметил артист.Куценко подчеркнул, что Михаил Ефремов в душе уже не раз искупил свою вину, а за проведённое в колонии время артист стал совершенно другим человеком.
Также актёр добавил, что сообщения об освобождении его коллеги стали для всех «грандиозной новостью».
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Анастасия Чинкова