«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрёк успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Михаил Ефремов выходит из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Режиссёр Алексей Учитель заявил, что карьере 61-летнего актёра рано ставить точку.
Заслуженный артист России стал виновником аварии, в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, большую часть срок он отбыл. Накануне Алексеевский суд Белгородской области одобрил прошение актёра об условно-досрочном освобождении (УДО). Уже 7 апреля он сможет покинуть колонию.
Во время суда Михаил Ефремов заявил, что после трагедии завершил актёрскую карьеру, однако Учитель уверен, что об этом ещё рано говорить. Накануне 73-летний режиссёр посетил национальную кинопремию «Ника», где прокомментировал освобождение артиста.
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Во время суда Михаил Ефремов заявил, что после трагедии завершил актёрскую карьеру, однако Учитель уверен, что об этом ещё рано говорить. Накануне 73-летний режиссёр посетил национальную кинопремию «Ника», где прокомментировал освобождение артиста.
«Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждём, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино», – подчеркнул Алексей Учитель.Ефремов, в свою очередь, не прогнозирует своё творческое будущее. Дело в том, что в колонии у артиста развились серьёзные заболевания, поэтому после освобождения он намерен всерьёз заняться здоровьем.
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Анастасия Чинкова