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«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО

Певица Вика Цыганова не одобрила выход Ефремова на свободу в рамках УДО
Виктория (Вика) Цыганова (Фото Телеграм @t.me/vika_tsyganova63)

Виктория (Вика) Цыганова (Фото Телеграм @t.me/vika_tsyganova63)

Певица Виктория (Вика) Цыганова резко негативно отнеслась к тому, что отбывающий срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов вскоре выйдет на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Она считает, что артист не понёс достаточного наказания за совершённое им тяжкое преступление.
Накануне Алексеевский районный суд Белгородской области, где расположена колония, в которой Ефремов отбывает срок, решил удовлетворить его прошение об условно-досрочном освобождении. Далеко не у всех это вызвало положительную реакцию. К их числу относится и 61-летняя Цыганова.

«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет… За убийство и езду в нетрезвом виде актер отсидел всего четыре года!» — с негодованием написала певица в своём телеграм-канале.

По её мнению, «цели уголовного наказания на данный момент не достигнуты». Артистка напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других», намекая, что отношение к Ефремову было бы другим, если бы он не был таким известным человеком.

«Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Но когда он еще кого-то убьет, будет уже поздно», — убеждена Цыганова.

Свой пост певица сопроводила кадрами с места происшествия, где нетрезвый Ефремов сидит в автомобиле, а его речь едва можно разобрать. Он бормочет, что вылечит пострадавшего в аварии, ещё не осознавая, что убил человека.

Напомним, в результате ДТП, случившегося по вине артиста, который пьяным сел за руль, погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. К слову, близкие покойного рассказали, что они совсем не против того, что Ефремов выходит по УДО.

«Когда они озвучили своё положительное решение, то поразили меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — говорил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

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#ефремов
«Мы там обосрались»: Подольская прокомментировала свое выступление на «Евровидении»
Подольская назвала катастрофой свое выступление на «Евровидении»
25 марта 2025, 02:45

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

В 2005 году певица Наталья Подольская представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Там ей удалось занять лишь 15-место, о чем высказалась сама артистка.
Как оказалось, звезда до сих с ужасом вспоминает свое выступление. Как пишет Starhit, лично для Подольской тот конкурс является катастрофой.

«Ну, обосрались мы там немножко. Для меня это была катастрофа. И, конечно, после такого удачного проекта, как „Фабрика звезд“, поехать на „Евровидение“… Но там я исполнила песню, после которой в меня влюбился будущий муж», — комментирует свое выступление и его итоги Подольская.

Чтобы не утонуть в самокритике, Наталья погрузилась в работу. Итоговый результат певице казался позором, а жизнь свою она считала оконченной. По признанию Подольской, ей помог продюсер Виктор Дробыш, который написал несколько демо-версий песен для артистки.

«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни
«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни

Напомним, что о Наталье узнали после того, как она заняла третье место на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. После этого ее отправили представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

К тому же Подольская рассказала, как прошло ее время на проекте. По признанию Натальи, ее долго не принимали и для всех она была чужой. Многие считали, что на «Фабрику» девушка попала по блату, так как уже работала с Дробышем.

«Ребята ко мне не очень хорошо относились, считали, что я там по блату. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату — не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать», — заявила Наталья.

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«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни
Дональд Трамп назвал Джорджа Клуни второсортной кинозвездой
25 марта 2025, 01:31

Фото: iStock/olya_steckel

Президент США Дональд Трамп раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни после его участия в популярном американском шоу «60 минут». Об этом пишет Starhit.
Таким образом Трамп отреагировал на интервью Клуни, где последний сделал ряд громких заявлений. Актер выступил на телепрограмме «60 минут» по случаю выхода спектакля «Доброй ночи и удачи» на Бродвее, который вышел по одноименному фильму. В нем Клуни числиться как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. По сюжету тележурналист вступает в ярое противостояние с американским сенатором.

«ABC только что урегулировала судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе… Мы видим идею использования правительства для запугивания, штрафования… Или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными», — заявил Клуни.

Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти
Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти
В ответ на слова актера Трамп написал в соцсети Truth Social:

«Зачем крайне дискредитированной программе „60 минут“ столь „пафосное интервью с Джорджем Клуни, второсортной кинозвездой и неудавшимся политическим экспертом?“».

Конфликт основан на судебном иске американского президента, который был подан в прошлом году. В нем Трамп обвинил канал CBS News во вмешательстве в выборы. Президент настаивает на том, что канал показал две разные версии интервью Камалы Харрис, в котором она отвечает на острые вопросы.

К тому же Трамп судился с каналом ABC. Последний назвал президента виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Женщина выиграла суд у президента два года назад, при чем только по факту домогательств, а не изнасилования.

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Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа

«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги
#суд
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#актёр
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Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти
Певец Сергей Лазарев рассказал о смерти брата и признался, что до сих пор плачет
24 марта 2025, 19:47

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Сергей Лазарев почтил память брата, погибшего десять лет назад. В своем Telegram-канале певец рассказал, как узнал о смерти Павла.
В годовщину трагедии исполнитель опубликовал архивные фото с покойным братом. По словам Лазарева, в момент смерти Павла он был на гастролях и обо всем узнал в дороге.




Сергей признался, что уход родного человека стал для него тяжелым ударом, и он до сих пор не может сдержать слез, вспоминая о трагедии.

Напомним, 23 марта 2015 года Павел Лазарев умер в больнице через 4 дня после автомобильной аварии.

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#певец
#фото
#аварии
#уход
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Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику
Певица Бьянка захотела сделать пластическую операцию по уменьшению груди
24 марта 2025, 19:23

Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела сделать еще одну пластическую операцию. Об этом она написала в своем блоге.
Артистка опубликовала ролик, в котором она сняла себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. На видео исполнительница рассказала, что решила уменьшить грудь.

«Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь», — сообщила 39-летняя певица.

Напомним, ранее Бьянка поделилась с фанатами, что из-за похудения ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику.

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#кожа
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#здоровье
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Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа
Вдова Владимира Левкина призналась, что потеряла смысл жизни после смерти мужа
24 марта 2025, 18:39

Мария Левкина (Фото: Инстаграм* @marusialyovkina)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез, вспоминая о супруге. Об этом сообщает aif.ru.
По словам Марины Левкиной, она потеряла смысл жизни после смерти любимого мужа. Несмотря на произошедшее, вдова нашла в себе силы идти дальше.

Марина вспомнила о знакомстве с Левкиным и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления она заявила семье, что выйдет за него замуж. Знакомство пары состоялось в 2010 году, а через несколько лет влюбленные поженились.

Напомним, экс-солист «На-На» умер 17 ноября 2024 года в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии.

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