«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО

Певица Виктория (Вика) Цыганова резко негативно отнеслась к тому, что отбывающий срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов вскоре выйдет на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Она считает, что артист не понёс достаточного наказания за совершённое им тяжкое преступление.