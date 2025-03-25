«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО

Виктория (Вика) Цыганова (Фото Телеграм @t.me/vika_tsyganova63)
Певица Виктория (Вика) Цыганова резко негативно отнеслась к тому, что отбывающий срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов вскоре выйдет на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Она считает, что артист не понёс достаточного наказания за совершённое им тяжкое преступление.
Накануне Алексеевский районный суд Белгородской области, где расположена колония, в которой Ефремов отбывает срок, решил удовлетворить его прошение об условно-досрочном освобождении. Далеко не у всех это вызвало положительную реакцию. К их числу относится и 61-летняя Цыганова.
По её мнению, «цели уголовного наказания на данный момент не достигнуты». Артистка напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других», намекая, что отношение к Ефремову было бы другим, если бы он не был таким известным человеком.
Свой пост певица сопроводила кадрами с места происшествия, где нетрезвый Ефремов сидит в автомобиле, а его речь едва можно разобрать. Он бормочет, что вылечит пострадавшего в аварии, ещё не осознавая, что убил человека.
Напомним, в результате ДТП, случившегося по вине артиста, который пьяным сел за руль, погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. К слову, близкие покойного рассказали, что они совсем не против того, что Ефремов выходит по УДО.
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«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет… За убийство и езду в нетрезвом виде актер отсидел всего четыре года!» — с негодованием написала певица в своём телеграм-канале.
По её мнению, «цели уголовного наказания на данный момент не достигнуты». Артистка напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других», намекая, что отношение к Ефремову было бы другим, если бы он не был таким известным человеком.
«Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Но когда он еще кого-то убьет, будет уже поздно», — убеждена Цыганова.
Свой пост певица сопроводила кадрами с места происшествия, где нетрезвый Ефремов сидит в автомобиле, а его речь едва можно разобрать. Он бормочет, что вылечит пострадавшего в аварии, ещё не осознавая, что убил человека.
Напомним, в результате ДТП, случившегося по вине артиста, который пьяным сел за руль, погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. К слову, близкие покойного рассказали, что они совсем не против того, что Ефремов выходит по УДО.
«Когда они озвучили своё положительное решение, то поразили меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — говорил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
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Александр Бойцов