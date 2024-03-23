У НИИ Склифосовского собралась огромная очередь из желающих сдать кровь

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Огромная очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» собралась у НИИ Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.
Волонтёры и медперсонал указывают на то, что количество доноров превышает возможности приёма, поэтому людям советуют прийти в последующие дни.
Одна из волонтёров рассказала, что кровь имеет ограниченный срок хранения, а сейчас её количество в избытке.
Отмечается, что среди прибывших сдать кровь много сотрудников Росгвардии.
В настоящее время известно о госпитализации 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии.
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Одна из волонтёров рассказала, что кровь имеет ограниченный срок хранения, а сейчас её количество в избытке.
В настоящее время известно о госпитализации 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии.
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Анастасия Чинкова