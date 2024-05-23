У никаба не должно быть будущего в России, заявил православный священник

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В России не должно быть будущего у никаба – традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытым только глаза. С таким заявлением в своём Telegram-канале выступил православный священник Павел Островский.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России приведёт к общественной напряжённости.
Островский подчеркнул, что никаб никогда не был традиционным головным убором в России, поэтому возникают некоторые вопросы после заявления Аляутдинова.
Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением запретить ношение никаба в стране. Его заявление было связано с рассмотрением факторов, повышающих риск экстремизма.
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Островский подчеркнул, что никаб никогда не был традиционным головным убором в России, поэтому возникают некоторые вопросы после заявления Аляутдинова.
Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением запретить ношение никаба в стране. Его заявление было связано с рассмотрением факторов, повышающих риск экстремизма.
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Анастасия Чинкова