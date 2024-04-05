У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность

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Президент США Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятие со своим участием. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире шоу.
Ведущий обратил внимание, что на лице американского лидера можно заметить следы маски-компрессора — аппарата CPAP.
Вследствие этого Байден заставил ждать час сенатора Берни Сандерса. Как предложил Уоттерс, это могло быть «силовым жестом» со стороны главы Штатов или он «просто хотел спать».
Журналист также добавил, что вчерашним вечером Байден не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье и в целом, ничего не делал.
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«Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам, у него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — отметил журналист.
Журналист также добавил, что вчерашним вечером Байден не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье и в целом, ничего не делал.
«Ему позвонили по телефону, вот и все. Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», — высказался Уоттерс.Читайте также:
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Алина Юрчак