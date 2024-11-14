У отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился ребенок

15 жителей деревни Каменка пришли на приём в формате выездной администрации к главе городского округа Кашира Михаилу Шувалову. Встреча прошла в здании средней школы, на ней присутствовали также заместители главы и представители профильных служб, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.