У отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился ребенок

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В Красноярском крае у семьи, в которой от отравления погибли четверо детей, родился мальчик, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«Родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске, уже выписана и находится дома с ребенком. Родился мальчик», — сказал собеседник агентства.
Помимо этого, стало известно, что семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке. Однако отмечается, что дом они продавать не стали.
Напомним, что трагический инцидент произошел около двух месяцев назад. В семье из села Красная Сопка в Красноярском крае отравились четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. По данным Следственного управления СК, причиной отравления стали курица и пельмени, купленные в местном магазине. У всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления.
После обращения в больницу состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в медицинском учреждении. На следующий день в больнице умерла 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка. Дети были похоронены 30 сентября после выписки родителей из больницы. На момент отравления мать находилась на девятом месяце беременности.
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Дарья Осипова