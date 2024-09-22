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Врачи пытаются спасти беременную мать: Трое детей умерли после ужина пельменями, подробности

Мать умерших от отравления пельменями детей оказалась на девятом месяце беременности
22 сентября 2024, 15:06
Фото: istock / itsmejust

Фото: istock / itsmejust

В селе Красная Сопка Красноярского края три ребенка умерли после семейного ужина пельменями и курицей. Вечером 21 сентября медики не смогли привести в чувство 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Утром в воскресенье стало известно, что скончалась 11-летняя девочка. Родители находятся в больнице в тяжелом состоянии, мать должна была вот-вот родить пятого.
В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этом трагичном инциденте.

Смертельный ужин в Красноярском крае

Отцу семейства 34 года, он работает на элеваторе. Матери 32 года, она трудилась на одной из местных ферм. В семье проживали три девочки 6, 11 и 12 лет, а также 13-летний мальчик.



В пятницу, 20 сентября, россияне приобрели пельмени и курицу в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка.

В тот же вечер продукцию съели вместе с детьми. На следующее утро у всех резко ухудшилось самочувствие. Семья с жалобами на тошноту и рвоту обратилась за помощью медиков.
Фото: istock / Pornpak Khunatorn

Сколько умерло, что с пострадавшими

Пострадавших вечером доставили санавиацией в медицинские учреждения Красноярска. По данным «Известий», оставшийся в живых ребенок, находится в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

К сожалению, трое детей не смогли перенести отравление неизвестным веществом и скончались в больнице. По последней информации, вечером 21 сентября самочувствие 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось. 22 сентября в СК подтвердили гибель 11-летней девочки.

Как сообщили «КП»-Красноярск в региональном СК, мать находится на девятом месяце беременности и должна была родить со дня на день. Сейчас врачи борются за две жизни сразу. Подробности состояния отца пока не сообщается.

Возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.
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Причины отравления

Известно, что пельмени продавались на развес — без фирменной упаковки. Торговая точка приобретала их у местного предпринимателя, которого уже вызвали на допрос, как и хозяина магазина. Вместе с этим, по данным следствия, один из детей не ел курицу.
Фото: istock / blinow61

По данным РЕН ТВ, одна из версий гибели детей — отравление ядовитым веществом, которое перепутали с приправой. Точные сведения будут известны после вскрытия, в настоящий момент отраву изъяли.

Кроме того, в доме семейства обнаружили удобрения и пестициды для огорода. Сейчас выясняется, не могли ли они как-то повлиять на произошедшее.

Беспорядок в доме

Помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и республики Хакасия Юлия Арбузова рассказала krsk.aif.ru, что в доме, где проживало семейство, были проведены обыски. Магазин тоже обыскали и изъяли все подозрительные полуфабрикаты, курицу. Всё это увезли на экспертизу.



Многие пользователи обратили внимание на беспорядок в доме. Обшарпанные обои, грязь, ободранный диван, на котором лежат груды грязных вещей — жилище производит не самое приятное впечатление.

«Про семью можно сказать, что она многодетная, ни на каких учетах нигде не состояла. Супруг точно работает. Следователь по этому делу говорил, что вроде как не пьющая», — рассказала Арбузова.
В беседе с «Газетой.ru» соседка Ольга заявила, что никто в доме не злоупотреблял спиртным, а сами дети всегда были чистыми. Женщина отметила, что беспорядок в доме, где отравились дети, образовался после визита сотрудников правоохранительных органов, проводящих проверку.

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Мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике
22 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/Elena Goosen

Мужчину унесло в открытое море на сапборде в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в воскресенье утром 53-летний мужчина отправился плавать на сапборде в акватории Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот. После этого он пропал, о его судьбе ничего не известно.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в море вышли катеры со спасателями.

Ранее, в июне, сообщалось, что в Сочи девушку унесло волной в открытое море. Во время шторма она находилась на берегу вместе со своим другом. Затем они зашли в воду, но вышел обратно только мужчина. Поиски продолжались несколько дней, но тело так и не было найдено.

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#спасатели
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В Петербурге накрыли секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей
22 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/Motortion

В Петербурге накрыли секс-вечеринку с входными билетами почти за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в субботу вечером полицейских вызвали в отель «Трезини», где должна была состояться «ночь искушений INFERNO». По словам организаторов мероприятия, все гости смогут открыть для себя новый мир «без сковывающих правил и границ». Каждый гость проходил процедуру одобрения от организаторов.

В правилах мероприятия сказано, что запрещено пользоваться телефонами, трогать гостей без их согласия и любые формы порнографии. Также указан дресс-код – девушки должны быть в чёрных платьях, а мужчины в смокингах. Но главным элементом образа должна была стать чёрная маска.

Стоимость билетов начиналась от 35 тысяч рублей для девушек и 145 тысяч рублей для мужчин. Стоимость максимального тарифа для пары составила 695 тысяч рублей.

Общественники узнали о проведении такого рода мероприятия и до его начала вызвали полицию. Когда правоохранители ворвались в здание, они обнаружили там уже собравшихся гостей, а также фаллоимитаторы, эротические смазки и другие атрибуты для секс-вечеринки.

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Глава Владимирской области Авдеев сообщил об эвакуации двух районов
22 сентября 2024, 13:05

Фото: istockphoto/NatureNow

Власти Владимирской области провели мероприятия по эвакуации Киржачского и Меленковского районов. Причиной экстренных мер стали сообщения об угрозе.
Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. В своём телеграм-канале губернатор также добавил, что с вечера 21 сентября областное правительство, муниципалитеты и профильные ведомства работали в режиме повышенной готовности, а потому оперативно отреагировали на сообщения об опасности. В настоящее время все жители вернулись в свои дома, обстановка в области находится под контролем, уточнил Авдеев.

В Киржачском районе прошла эвакуация в посёлках Барсово, Мирный и Дубки. По словам местных жителей, над населёнными пунктами «летали беспилотники». Официальной информации о том, какого рода была угроза, вызвавшая эвакуацию, пока не поступало.

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В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно
Актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
22 сентября 2024, 12:13

Фото: vk.com / Владимир Моргунов

Российский актёр Владимир Моргунов ушел из жизни в самом расцвете сил, на 43-м году жизни. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В материале «Радио 1» расскажем, что известно о погибшем актере.

Биография Владимира Моргунова

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. В 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности актёр драматического театра и кино.

Два года трудился в Московском театре «У Никитских ворот».

Дебютировал на экране в 2004 году в роли Кости в фильме «Дорогая Маша Березина»

Последние годы жизни Моргунов отошёл от активной актёрской деятельности, и больше сосредоточился на работе ведущего, выступая на различных частных мероприятиях.

Причины смерти Владимира Моргунова

Владимир Моргунов скончался 16 сентября 2024 года, сообщили друзья актера на его странице в социальных сетях. Прощание с ним состоялось через два дня в городе Малоярославец Калужской области. Общественность узнала о кончине артиста только 21 сентября.

Причины такого раннего ухода не сообщаются.
Фото: istock / SergeyPankratov

Фильмография Владимра Березина

Моргунов снимался в фильмах «Кто в доме хозяин?», «Дорогая Маша Березина», «Дом кувырком» и других картинах.

Снялся в трех сериях сериала «Моя прекрасная няня». В эпизоде «Старые добрые времена» (26 серия) он исполнил роль фотографа, в 47 серии («Что наша жизнь – игра!») – ассистента режиссера, а в 76 серии («Пансионат») сыграл Олега.

Также исполнил роль в эпизоде фильма «Наша Russua. Яйца Судьбы».

Личная жизнь Владимира Моргунова

Достоверных сведений о семье Владимира Моргунова нет.

В сети есть некоторое количество фото Владимира. Несмотря на то, что он был актером и ведущим, аккаунты его соцсетей практически не велись.

До этого сообщалось, что в семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки — читайте в материале «Радио 1».

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#актёр
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СК РФ проверит художника, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны
22 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/sezer ozger

Организация «Ветераны России» просит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить художника Павла Шевелева после его слов о вине СССР в начале Второй мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее Шевелев заявил, что Советский Союз вместе с Германией начал Вторую мировую войну.

«Ветераны России» направили в ведомства обращение, в котором заявили, что слова художника являются примером фальсификации истории, оскорбляющим память павших советских солдат.

В случае, если СК РФ примет решение о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, художнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Шевелев не объяснил цель сказанного и не комментировал данную ситуацию.

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#художник
#обвинение
#проверка
#следственный комитет
#генпрокуратура
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Минимум четыре человека погибли после стрельбы в американском штате Алабама
22 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/A_N

В городе Бирмингем в американском штате Алабама неизвестные устроили стрельбу на улице. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, десятки людей получили ранения.
Как сообщает сетевое издание AL, неизвестные начали расстреливать толпу, собравшуюся у популярного ночного клуба в развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут. На месте происшествия полицейские сразу обнаружили двух мужчин и женщину без признаков жизни. Ещё одного пострадавшего с тяжёлыми ранениями спасти не удалось, он скончался в больнице. Всего госпитализированы 21 человек.

Правоохранители считают, что стрельбу по людям открыли несколько человек, которые затем скрылись на автомобиле. Сейчас ведутся поиски подозреваемых. На данный момент никто не задержан.

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Третий ребёнок скончался после отравления пельменями в Красноярском крае
22 сентября 2024, 09:31

Фото: istockphoto/tbralnina

В многодетной семье из Красноярского края, которая отравилась курицей и пельменями, скончался ещё один ребёнок. Ранее в больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.
Семья из посёлка Красная Сопка угодила в больницу с отравлением после того, как поужинали пельменями и курицей, купленными в местном магазине, напоминает телеграм-канал Readovka. Уже в медицинском учреждении двоим из четверых детей стало резко хуже, они погибли. На следующий день умер третий ребёнок. Состояние остальных членов семьи врачи оценивают как тяжёлое.

Региональное Следственное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#ск рф
#отравление
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Вооруженные израильские военные зашли в офис арабского телеканал в Рамалле
22 сентября 2024, 06:43

Фото: iStock/e-crow

Вооруженные израильские военные вошли в офис телеканала Al Jazzera в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан и приказали сотрудникам покинуть помещение, об этом сообщил арабский телеканал.
«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», – отмечается в заявлении телеканала.

По словам корреспондента издания, «хорошо вооруженные» солдаты вошли в здание и приказали сотрудникам забрать свое оборудование и немедленно покинуть офис, ссылаясь на решение суда о его закрытии на 45 дней.

Ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что действия Израиля подрывают мир на Ближнем Востоке и что он должен немедленно покинуть оккупированные палестинские территории.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль уйти с оккупированных палестинских территорий.

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#израиль
#оон
#великобритания
#палестина
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Генерала Попова лишили прогулок
Генерал Попов заявил, что следователь лишил его прогулок
22 сентября 2024, 04:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерал-майор Иван Попов, бывший командующий 58-й армией и находящийся под домашним арестом, заявил агентству ТАСС, что следователь лишили его возможности выходить на прогулки.
Офицер рассказал это после того, как его жалоба на получение доступа к материалам дела была отклонена судом, а решение об ограничении доступа признано законным.

«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», – заявил Попов.

Ранее адвокат Сергей Буйновский заявил, что бывший командующий 58-й армией будет просить, чтобы уголовное дело рассматривалось на территории Запорожской области, по месту совершения преступления..

Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#минобороны рф
#запорожская область
#уголовное дело
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