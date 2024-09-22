Врачи пытаются спасти беременную мать: Трое детей умерли после ужина пельменями, подробности

Фото: istock / itsmejust
В селе Красная Сопка Красноярского края три ребенка умерли после семейного ужина пельменями и курицей. Вечером 21 сентября медики не смогли привести в чувство 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Утром в воскресенье стало известно, что скончалась 11-летняя девочка. Родители находятся в больнице в тяжелом состоянии, мать должна была вот-вот родить пятого.
В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этом трагичном инциденте.
В пятницу, 20 сентября, россияне приобрели пельмени и курицу в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка.
В тот же вечер продукцию съели вместе с детьми. На следующее утро у всех резко ухудшилось самочувствие. Семья с жалобами на тошноту и рвоту обратилась за помощью медиков.
Фото: istock / Pornpak Khunatorn
К сожалению, трое детей не смогли перенести отравление неизвестным веществом и скончались в больнице. По последней информации, вечером 21 сентября самочувствие 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось. 22 сентября в СК подтвердили гибель 11-летней девочки.
Как сообщили «КП»-Красноярск в региональном СК, мать находится на девятом месяце беременности и должна была родить со дня на день. Сейчас врачи борются за две жизни сразу. Подробности состояния отца пока не сообщается.
Возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.
Фото: istock / blinow61
По данным РЕН ТВ, одна из версий гибели детей — отравление ядовитым веществом, которое перепутали с приправой. Точные сведения будут известны после вскрытия, в настоящий момент отраву изъяли.
Кроме того, в доме семейства обнаружили удобрения и пестициды для огорода. Сейчас выясняется, не могли ли они как-то повлиять на произошедшее.
Многие пользователи обратили внимание на беспорядок в доме. Обшарпанные обои, грязь, ободранный диван, на котором лежат груды грязных вещей — жилище производит не самое приятное впечатление.
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Смертельный ужин в Красноярском краеОтцу семейства 34 года, он работает на элеваторе. Матери 32 года, она трудилась на одной из местных ферм. В семье проживали три девочки 6, 11 и 12 лет, а также 13-летний мальчик.
В пятницу, 20 сентября, россияне приобрели пельмени и курицу в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка.
В тот же вечер продукцию съели вместе с детьми. На следующее утро у всех резко ухудшилось самочувствие. Семья с жалобами на тошноту и рвоту обратилась за помощью медиков.
Фото: istock / Pornpak Khunatorn
Сколько умерло, что с пострадавшимиПострадавших вечером доставили санавиацией в медицинские учреждения Красноярска. По данным «Известий», оставшийся в живых ребенок, находится в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.
К сожалению, трое детей не смогли перенести отравление неизвестным веществом и скончались в больнице. По последней информации, вечером 21 сентября самочувствие 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось. 22 сентября в СК подтвердили гибель 11-летней девочки.
Как сообщили «КП»-Красноярск в региональном СК, мать находится на девятом месяце беременности и должна была родить со дня на день. Сейчас врачи борются за две жизни сразу. Подробности состояния отца пока не сообщается.
Возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.
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Причины отравленияИзвестно, что пельмени продавались на развес — без фирменной упаковки. Торговая точка приобретала их у местного предпринимателя, которого уже вызвали на допрос, как и хозяина магазина. Вместе с этим, по данным следствия, один из детей не ел курицу.
Фото: istock / blinow61
По данным РЕН ТВ, одна из версий гибели детей — отравление ядовитым веществом, которое перепутали с приправой. Точные сведения будут известны после вскрытия, в настоящий момент отраву изъяли.
Кроме того, в доме семейства обнаружили удобрения и пестициды для огорода. Сейчас выясняется, не могли ли они как-то повлиять на произошедшее.
Беспорядок в домеПомощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и республики Хакасия Юлия Арбузова рассказала krsk.aif.ru, что в доме, где проживало семейство, были проведены обыски. Магазин тоже обыскали и изъяли все подозрительные полуфабрикаты, курицу. Всё это увезли на экспертизу.
Многие пользователи обратили внимание на беспорядок в доме. Обшарпанные обои, грязь, ободранный диван, на котором лежат груды грязных вещей — жилище производит не самое приятное впечатление.
«Про семью можно сказать, что она многодетная, ни на каких учетах нигде не состояла. Супруг точно работает. Следователь по этому делу говорил, что вроде как не пьющая», — рассказала Арбузова.В беседе с «Газетой.ru» соседка Ольга заявила, что никто в доме не злоупотреблял спиртным, а сами дети всегда были чистыми. Женщина отметила, что беспорядок в доме, где отравились дети, образовался после визита сотрудников правоохранительных органов, проводящих проверку.
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Алина Юрчак