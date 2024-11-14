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Стало известно о состоянии пострадавших после обрушении моста в Крыму

Минздрав Крыма: один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Крыму при обрушении автомобильного моста в Джанкойском районе пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил амбулаторную помощь и от госпитализации отказался.
Оба пострадавших были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу для обследования.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — говорится в заявлении минздрава.


Инцидент произошел на мосту между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма, где повреждено дорожное полотно.

Ранее «Радио 1» уже сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему и что минимум два человека пострадали. Подробнее читайте в нашем материале.

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В Белоруссии завершено расследование дела об атаке БПЛА на базу ОМОНа
14 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/Derek Brumby

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела против членов организации «Супраціў» («Сопротивление») Павла Кулаженко и Виталия Потехина, обвиняемых в терроризме и других тяжких преступлениях.
По данным СК, о которых сообщил ТАСС, обвиняемые причастны к актам терроризма, созданию террористической организации, заговору и попытке захвата государственной власти неконституционным путем.

Следствие утверждает, что Потехин в сентябре 2021 года с помощью беспилотника сбросил на базу ОМОНа зажигательную смесь. Для этого он привез дрон из Украины и несколько месяцев готовился к атаке.

После теракта Потехин покинул страну, спрятав дрон в тайнике, чтобы передать его соучастникам, но аппарат был изъят белорусскими оперативниками.

Кулаженко, находясь за границей, по версии следствия, возглавил экстремистскую группу «Буслы ляцяць» и участвовал в заговоре с целью устроить военный переворот и покушение на главу государства и высокопоставленных чиновников.

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Стрельба в офисе Wildberries: 25 обвиняемым могут продлить арест
Суд рассмотрит просьбу СК продлить арест 25 обвиняемым перестрелки в Wildberries
14 ноября 2024, 00:09

Фото: iStock/A_N

Басманный суд Москвы рассматривает продление ареста 25 обвиняемым по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Материалы с ходатайством поступили в суд, и заседания по данному вопросу пройдут 14 ноября, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы. В результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место для пресечения конфликта.

Два человека скончались от полученных ранений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, включая убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

19 сентября Басманный суд уже арестовал шестерых участников конфликта, а на следующий день под стражу было взято еще более 20 задержанных. Сейчас следствие просит продлить их срок содержания под стражей.

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В Джанкое обрушился мост, минимум два человека пострадали
13 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/ J2R

Автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали, информирует Телеграм-канал SHOT.
Выяснилось, что происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово 13 ноября 2024 года. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.

На данный момент на месте случившегося работают все экстренные службы, причины обрушения автомобильного моста устанавливаются. Для проезда машин уже разработаны альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.

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#турист
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Президент Польши Дуда отрезал кусочек своего пальца
Президент Польши травмировал палец из-за несчастного случая
13 ноября 2024, 20:58

Анджей Дуда (Фото: riamediabank/ Алексей Витвицкий)

Президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца на правой руке в ходе несчастного случая дома, информирует польский портал Onet.
«Потребовалась небольшая [медицинская] процедура», — передал секретарь президентской канцелярии Войцех Коларский.

По словам представителя Дуды, глава государства получил травму правой руки в личное от работы время, а не когда он исполнял обязанности президента.

Войцех Коларский не стал раскрывать детали инцидента, поскольку «это произошло в личное время, во время домашних дел».

Ранее выяснилось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич получил переломы запястья и пальцев при падении с велосипеда. В больнице ему наложили гипс. После произошедшего Ринкевич написал на своей странице в социальной сети, что его велосезон окончен и выразил благодарность медикам «за помощь не очень умному пациенту».

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#травма
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В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха
13 ноября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени в цехе по производству мебельной продукции произошла трагедия. Из-за разрыва отопительного котла погибли два человека.
Трагический инцидент произошёл днём 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. После взрыва под обломками оказались директор и один из сотрудников предприятия. Оба мужчины получили смертельные ранения.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты и работники прокуратуры. Ведётся доследственная проверка. Правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников фабрики, устанавливают все детали и подробности происшедшего. Изымается вся документация, связанная с техникой безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем ходе расследования.

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Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

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#взрыв
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Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве
13 ноября 2024, 19:32

Фото: istockphoto.com/ru/SergeyPankratov

Пресс насмерть раздавил мужчину на производстве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на предприятии в Северном Медведково. Рабочий попал в тигельный пресс в цеху по производству упаковки.

На данный момент устанавливается, кому принадлежит помещение и производство. Иные подробности о произошедшем не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Щёлково на керамическом заводе рабочему оторвало ногу во время ремонта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке

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#рабочий
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Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке
13 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto.com/ru/Fedorovekb

Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, ее задержали за нецензурные оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Однако сама блогерша утверждает, что никого не оскорбляла.

По словам 43-летней модели, она некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую. Феррари утверждает, что при задержании упала из авто и разбила голову. Ехать в участок женщина отказывалась.

В результате модель увезли в отдел полиции и оставили там до утра. По данным SHOT, на Феррари составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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Организаторов госпереворота в Киргизии задержали до 10 января
13 ноября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/ HStocks

Членов группировки, которые планировали массовые беспорядки и последующий захват власти в Киргизии, будут держать под стражей минимум до 10 января, информирует пресс-служба Верховного суда республики Киргизия.
«По решению суда все задержанные в рамках этого дела взяты под стражу до 10 января 2025 года», — передала представитель суда.

Согласно киргизскому законодательству, после истечения этого срока следственные органы могут подать ходатайство о продлении ареста подозреваемых.

12 ноября МВД Киргизии заявило о задержании группировки из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Они намеревались инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.

По версии следствия, в день выборов в местные органы власти 17 ноября группировка хотела «под предлогом проведения национальных спортивных игр призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку» с целью последующего «насильственного захвата власти».

Правонарушителям предъявили обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков, покушении на насильственный захват власти, участии гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

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#власть
#человек
#киргизия
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Связали ремнями и избили: в Подмосковье двое мужчин изнасиловали девушку
Двое мужчин избили и изнасиловали девушку в Подмосковье
13 ноября 2024, 17:02

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, все произошло 10 ноября в квартире на улице Школьная. Мужчина повалили девушку на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. Однако на этом они не остановились. Один из молодых людей изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.

Девушка обратилась в полицию. Обоих задержали и возбудили уголовное дело.

Известно, что пострадавшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика. После случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.

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