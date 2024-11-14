Стало известно о состоянии пострадавших после обрушении моста в Крыму

В Крыму при обрушении автомобильного моста в Джанкойском районе пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил амбулаторную помощь и от госпитализации отказался.