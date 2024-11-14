Стало известно о состоянии пострадавших после обрушении моста в Крыму

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В Крыму при обрушении автомобильного моста в Джанкойском районе пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил амбулаторную помощь и от госпитализации отказался.
Оба пострадавших были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу для обследования.
Инцидент произошел на мосту между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма, где повреждено дорожное полотно.
Ранее «Радио 1» уже сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему и что минимум два человека пострадали. Подробнее читайте в нашем материале.
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«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — говорится в заявлении минздрава.
Инцидент произошел на мосту между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма, где повреждено дорожное полотно.
Ранее «Радио 1» уже сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему и что минимум два человека пострадали. Подробнее читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева