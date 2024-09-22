Прокуратура назвала две версии гибели детей от отравления под Красноярском

Фото: Прокуратура Красноярского края
Прокуратура назвала две версии смертельного отравления детей в семье из семьи из Назаровского района Красноярского края, где погибли трое детей 6, 11 и 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 сентября.
«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — пишет прокуратура.
Родители и еще один ребенок с тяжелым отравлением остаются в больнице. При этом 32-летняя мать детей находится на 9 месяце беременности. Как сообщают местные СМИ, семья могла отравиться курятиной и пельменями, которые купили в сельском магазине. Соседи предполагают, что кто-то из членов семьи мог перепутать упаковку бытовой химии с пакетом приправ.
Образцы всех продуктов забрали на исследование. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
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