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Прокуратура назвала две версии гибели детей от отравления под Красноярском

Прокуратура назвала версии смертельного отравления троих детей под Красноярском
22 сентября 2024, 21:30
Фото: Прокуратура Красноярского края

Фото: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура назвала две версии смертельного отравления детей в семье из семьи из Назаровского района Красноярского края, где погибли трое детей 6, 11 и 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 сентября.
«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — пишет прокуратура.

Родители и еще один ребенок с тяжелым отравлением остаются в больнице. При этом 32-летняя мать детей находится на 9 месяце беременности. Как сообщают местные СМИ, семья могла отравиться курятиной и пельменями, которые купили в сельском магазине. Соседи предполагают, что кто-то из членов семьи мог перепутать упаковку бытовой химии с пакетом приправ.



Образцы всех продуктов забрали на исследование. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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