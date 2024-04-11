В Петербурге обустроят сады-трансформеры к лету

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В этом году в Санкт-Петербурге установят сады-трансформеры к началу июня.
Отмечается, что такие сады появятся в трёх районах города: Адмиралтейском, Кронштадтском и Московском.
До этого россиянам рассказали, как лучше собирать дождевую и талую воду для сада, огорода и дачи. Так, председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рекомендовал специальные бочки устанавливать с северной стороны для препятствия размножения бактерий.
Ранее агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.
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«Мы благоустраиваем сады-трансформы в самых красивых местах нашего города и не имеем права сделать плохо. Поэтому масштабировать эту работу, увеличивая количество садов-трансформеров в разных районах города, пока не планируем», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель Комитета по благоустройству города Василий Пониделко.
До этого россиянам рассказали, как лучше собирать дождевую и талую воду для сада, огорода и дачи. Так, председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рекомендовал специальные бочки устанавливать с северной стороны для препятствия размножения бактерий.
«Второй способ — установка системы сбора и фильтрации осадков. Сначала вода проходит через фильтр для сбора крупного мусора, затем через более тщательную фильтрацию и очистку и подаётся в дом через насос. Очищенную воду можно использовать для уборки дома, работы туалета, стиральной машины, а с допфильтром — и в качестве питьевой», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Чаплин.
Ранее агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.
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Мелисса Тимофеева