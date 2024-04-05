Жителям Подмосковья предложили выбрать места для новых пикниковых зон

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Жители Московской области могут проголосовать за обустройство новых пикниковых зон на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Специальные зоны отдыха позволят снизить количество возгораний в лесах и равномерно распределить рекреационную нагрузку. Участникам голосования доступны на выбор 25 лесных участков, где в этом году организуют места для пикников», – говорится в сообщении.В список из семи пилотных округов вошли самые пожароопасные. Это Балашиха, Раменский, Богородский, Павловский Посад, Орехово-Зуевский, Воскресенский и Егорьевск.
Отдать свой голос можно до 15 апреля по ссылке.
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