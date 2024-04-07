Воробьёв рассказал о благоустройстве общественных территорий Подмосковья

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в текущем году будет благоустроено еще почти 100 объектов: парков набережных и пешеходных зон. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
За прошлый год преобразилось 60 общественных пространств, парков и лесопарков. Первые объекты, где ремонт завершается, будут открыты уже в мае: в Дмитрове, Долгопрудном, Луховицах, Фрязине и Протвине.
Кроме того, в Подмосковье набирает обороты еще одна важная социальная программа по реновации жилья.
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«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где не велось бы благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то сделали уже фонтан, как в Кущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», – сообщил Воробьёв.
Кроме того, в Подмосковье набирает обороты еще одна важная социальная программа по реновации жилья.
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Анастасия Хохлова