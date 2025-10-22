«Наблюдают и оберегают»: Катя Лель уверяет, что встретила НЛО в центре Москвы
Певица Катя Лель рассказала в соцсетях о встрече с неопознанным летающим объектом прямо в центре Москвы.
Артистка уверяет, что заметила НЛО во время прогулки с дочерью у ГУМа и даже запечатлела странное явление на фото.
«Смотрела сейчас фото с доченькой, которые я делала недавно. 1 июня, 2025 года, у ГУМа в центре Москвы случайно увидела, они [НЛО] всегда рядом, наблюдают и оберегают. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу, если вам захочется», — написала певица.Лель также напомнила, что не боится контакта с инопланетянами. По словам артистки, главное — сохранять спокойствие, не бояться и не излучать «низкие вибрации». Она убеждена, что инопланетные цивилизации несут позитив и могут помочь людям развиваться с помощью своих технологий.