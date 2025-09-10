ВС США не смогли сбить НЛО у берегов Йемена – видео атаки официально представили в Конгрессе
Американская ракета класса «воздух-земля» Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper, не смогла поразить неизвестный летательный объект у побережья Йемена. Видео инцидента было представлено на слушаниях в Палате представителей США и вызвало ошеломлённую реакцию у конгрессменов, сообщает Fox News.
На кадрах, снятых самим беспилотником, зафиксирован момент пуска ракеты: Hellfire летит в сторону яркого блестящего объекта, зависшего в воздухе. Однако ракета, как утверждается, буквально «отскакивает» от цели, не нанеся никакого урона. Объект остаётся в воздухе и продолжает движение, демонстрируя, по мнению некоторых экспертов, «технологии, явно превосходящие возможности современного вооружения».
Видео, представленное в Конгрессе, уже прозвали «самым убедительным доказательством» существования неопознанных воздушных объектов (НЛО), которое когда-либо демонстрировалось на официальном уровне. По словам военного аналитика Берлисона, ролик был записан с помощью MQ-9 Reaper в районе активных боевых действий у побережья Йемена.
Пока ни Пентагон, ни разведывательные службы не дают официальных комментариев. Объект не был опознан ни как дрон, ни как самолёт, ни как ракета другой страны. Отсутствие взрыва при попадании Hellfire также поставило под сомнение гипотезу об ошибке наведения или сбое в системе управления оружием.
В Конгрессе США продолжаются слушания по теме НЛО, которые в последние годы приобрели более официальный и серьёзный характер. Ранее американские военные уже признавали наличие десятков случаев наблюдения неопознанных летающих объектов, однако столь ярких видео доказательств прежде не публиковалось.
Читайте также: