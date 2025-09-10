ВС США не смогли сбить НЛО у берегов Йемена – видео атаки официально представили в Конгрессе

10 сентября 2025, 15:23

Fox News: НЛО отразил атаку ракеты США у берегов Йемена

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Американская ракета класса «воздух-земля» Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper, не смогла поразить неизвестный летательный объект у побережья Йемена. Видео инцидента было представлено на слушаниях в Палате представителей США и вызвало ошеломлённую реакцию у конгрессменов, сообщает Fox News.