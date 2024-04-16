У подмосковных лягушек и жаб начался период размножения

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Температура воздуха в Подмосковье устоялась, пруды и лужицы прогрелись до необходимых +16°С, и у жаб с лягушками начался брачный период. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Амфибиям для ускоренного обмена веществ и размножения необходимо солнечное тепло. Кроме того, они зависят от воды. Сейчас многие жители нашего региона могут услышать вблизи водоёмов брачные серенады лягушек и жаб. Большие скопления этих земноводных собираются у прудов и прогретых луж в середине весны, чтобы продолжить род», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.По словам герпетологов, амфибиям для размножения необходима вода, так как процесс развития от икринки до лягушонка происходит именно там. Оптимальной температурой считается +16°С. Брачные игры лягушек и жаб сопровождаются громким кваканьем.
Такой вид амфибий, как серая жаба, за один раз может отложить до 6,8 тыс. икринок, соединённых в шнуры, длина которых доходит до 10 м. После откладки икры начинается процесс развития и превращения. Эмбрионы внутри икринок развиваются от двух дней до 21 дня. Далее личинка, известная как головастик, 1,5-2 месяца обильно питается и растёт. К концу превращения она обретает лапы и теряет хвост, становясь полноценной копией своих родителей.
В этот период мешать амфибиям не следует. Лучше не смущать их своим присутствием и тем более брать в руки, отметил Фирсов. Он напомнил, что амфибии – полезное звено в пищевой цепи и экосистеме. Они контролируют численность вредных насекомых и сами являются пищей для некоторых животных.
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