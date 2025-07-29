У похищенного блогера-экстремиста Щепихина выявили расстройство личности
Арег Щепихин, которого похитили на вокзале в Москве за оскорбления чеченцев, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Блогер Щепихин, который сейчас находится в СИЗО за призывы к экстремизму и разжигании вражды, прошёл судебно-психиатрическую экспертизу. Проведённая проверка выявила у обвиняемого смешанное расстройство личности.
Во время судебного заседания Арег просил адвоката передать своим братьям, что ему необходимы «передачки», так как его посадили в «в тюрьму». Отмечается, что Щепихин изначально был согласен на содержание в СИЗО, однако после разговора с адвокатом попросил о переводе под домашний арест.
Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня на два месяца по статьям о разжигании ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности.
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