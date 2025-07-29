У похищенного блогера-экстремиста Щепихина выявили расстройство личности

29 июля 2025, 18:30

У обвиняемого в призывах к экстремизму Щепихина нашли расстройство личности

Фото: Istock/Zolnierek

Арег Щепихин, которого похитили на вокзале в Москве за оскорбления чеченцев, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.