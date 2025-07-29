В Завитинске девушка выбросила 6 млн рублей, доставшихся ей по наследству
Девушка из Завитинска Амурской области случайно выбросила на свалку шесть миллионов рублей, полученных по наследству.
После смерти отца она провела уборку в доме, не подозревая, что крупные сбережения находились в мусорке. Узнав о находке от соседей, россиянка обратилась в полицию.
Выяснилось, что соседи обнаружили деньги в пакетах из-под муки, потратили часть на праздники и приобрели новое жилье, пишет Baza.
Напомним, юрист раскрыл новый способ мошенничества в домовых чатах. Эксперт пояснил, что злоумышленники применяют готовые инструменты для автоматизированного клонирования веб-сайтов.