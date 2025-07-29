В Завитинске девушка выбросила 6 млн рублей, доставшихся ей по наследству

29 июля 2025, 10:13

Фото: iStock/blinow61

Девушка из Завитинска Амурской области случайно выбросила на свалку шесть миллионов рублей, полученных по наследству.





После смерти отца она провела уборку в доме, не подозревая, что крупные сбережения находились в мусорке. Узнав о находке от соседей, россиянка обратилась в полицию.



Выяснилось, что соседи обнаружили деньги в пакетах из-под муки, потратили часть на праздники и приобрели новое жилье, пишет Baza.



Напомним, юрист раскрыл новый способ мошенничества в домовых чатах. Эксперт пояснил, что злоумышленники применяют готовые инструменты для автоматизированного клонирования веб-сайтов.

