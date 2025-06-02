У потомка династии Романовых и его жены-итальянки родился второй ребёнок
У князя Георгия Романова, потомка российской царской династии, родился второй ребёнок. Его жена-итальянка Виктория родила дочь, сообщает издание Point de vue.
Отмечается, что малышка появилась на свет утром 2 июня. Сейчас и с мамой, и с ребёнком всё в порядке. Роды прошли без осложнений.
Князь не стал скрывать имя наследницы. Пара назвала её Кира-Леонида.
Первый ребёнок у Романова родился в 2022 году в Москве. Первенца назвали Александром.
Георгий Романов является потомком знаменитой династии по линии матери. Его родителями являются сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гегенцоллерна и Мария Владимировна Романова.
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