У потомка династии Романовых и его жены-итальянки родился второй ребёнок

02 июня 2025, 18:00

Георгий Романов и его жена Виктория (фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

У князя Георгия Романова, потомка российской царской династии, родился второй ребёнок. Его жена-итальянка Виктория родила дочь, сообщает издание Point de vue.