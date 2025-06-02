«Трепетное ожидание»: Катерина Шпица показала внушительный живот

Актриса Катерина Шпица выложила архивное фото времен беременности сыном Германом
Катерина Шпица (Фото: Инстаграм*/katerinashpitsa)

Актриса Катерина Шпица показала внушительный живот на поздних сроках беременности сыном Германом. Архивная фотография появилась в День защиты детей на ее странице в Instagram*.



«Юридически жизнь ребенка отсчитывается с момента появления на свет, но плетение нити судьбы начинается задолго до этого. <…> Для любящей и трепетно ожидающей мамы ребенок появляется с момента, когда осознается беременность», — написала 39-летняя актриса.
Катерина Шпица (Фото: Инстаграм*/katerinashpitsa)
Снимок собрал огромное количество комментариев. Поклонники заметили, что и сама Катерина Шпица выглядит на нем невероятно нежной и юной. К слову, ее сын родился в 2012 году от брака с актером и каскадером Константином Адаевым. Мальчику уже исполнилось 13 лет. После развода экс-супруги сохранили теплые отношения, продолжив совместными усилиями воспитывать общего ребенка.
*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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