«Трепетное ожидание»: Катерина Шпица показала внушительный живот

Актриса Катерина Шпица выложила архивное фото времен беременности сыном Германом
Актриса Катерина Шпица показала внушительный живот на поздних сроках беременности сыном Германом. Архивная фотография появилась в День защиты детей на ее странице в Instagram*.
«Юридически жизнь ребенка отсчитывается с момента появления на свет, но плетение нити судьбы начинается задолго до этого. <…> Для любящей и трепетно ожидающей мамы ребенок появляется с момента, когда осознается беременность», — написала 39-летняя актриса.