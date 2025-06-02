Анастасия Волочкова готовится стать молодой бабушкой

02 июня 2025, 15:25

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, что готовится стать молодой бабушкой. Ее дочь Ариадна недавно обвенчалась со своим возлюбленным Никитой. По словам балерины, они живут отдельно и абсолютно счастливы. Об этом пишет «Общественная Служба Новостей».







«Вы знаете, мне очень приятно наблюдать за ними. У них все впереди. Я чувствую, что они любят друг друга, и от души радуюсь. Пресса пишет много грязи о супруге моей дочери, что они не поставили печать, что он бедный, и подобную фигню. Но, простите, это далеко не ваше дело. И ребята как-то сами разберутся, как им жить и что делать», — подчеркнула артистка.

«Буду рада стать молодой бабушкой», — сказала она.