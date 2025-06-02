Анастасия Волочкова готовится стать молодой бабушкой
Анастасия Волочкова рассказала, что готовится стать молодой бабушкой. Ее дочь Ариадна недавно обвенчалась со своим возлюбленным Никитой. По словам балерины, они живут отдельно и абсолютно счастливы. Об этом пишет «Общественная Служба Новостей».
«Вы знаете, мне очень приятно наблюдать за ними. У них все впереди. Я чувствую, что они любят друг друга, и от души радуюсь. Пресса пишет много грязи о супруге моей дочери, что они не поставили печать, что он бедный, и подобную фигню. Но, простите, это далеко не ваше дело. И ребята как-то сами разберутся, как им жить и что делать», — подчеркнула артистка.Ариадна часто приглашает звездную маму в гости, но из-за плотного графика та чаще принимает молодую пару у себя. Балерина также призналась, что с нетерпением ждет появления внуков.
«Буду рада стать молодой бабушкой», — сказала она.Напомним, ранее Анастасия Волочкова впервые раскрыла, по какой причине она не расписалась с адвокатом Игорем Вдовиным.
*Запрещен в РФ