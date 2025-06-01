«Я родила почти в 37 лет!»: многодетная Мария Погребняк похвалила себя и показала всех сыновей

01 июня 2025, 20:10

Мария Погребняк в День защиты детей показала всех сыновей и похвалила себя

Мария Погребняк (фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария Погребняк призналась, что долго не решалась снова стать матерью. В день защиты детей звезда соцсетей назвала рождение младшего сына лучшим решением в своей жизни.





Блогер является многодетной матерью. От бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, она воспитывает троих сыновей: Артёма, Павла и Алексея. В прошлом году Мария родила сына Владимира от бизнесмена Игоря Головинского.



Сегодня Погребняк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со всеми сыновьями. Мария в стильном образе казалась старшей сестрой мальчиков.



Однако блогер вспомнила, что столкнулась с хейтом, когда приняла решение родить ребёнка. Многие призывали Погребняк, воспитавшую троих детей, наслаждаться жизнью, а кто-то и вовсе указывал на возраст.





«Я решилась! В 36, а родила почти в 37. Четвертого сына. Сегодня я аплодирую себе за это решение, потому что в моей жизни появился Вовчик. Мой маленький сын, моя новая вселенная. С ним – всё по-другому. С ним – по-новому. И пусть кто-то скажет, что начинать заново страшно. А я скажу – это самое лучшее, что могло со мной произойти в этот момент жизни», – написала многодетная мама в личном блоге.