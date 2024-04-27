В Можайске ищут подрядчика на борьбу с борщевиком

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Подряд на борьбу с борщевиком Сосновского на площади почти в два гектара выставила на электронные торги администрация Можайского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Можайского городского округа общей площадью 1 892,21 га», — говорится в сообщении.Подрядчик должен будет с мая по август текущего года проводить работы по локализации и ликвидации борщевика в Юрловском, Уваровском, Порецком, Борисовском, Замошинском и Дровнинском территориальных отделах округа.
Начальная цена лота составляет 25 миллионов 149 тысяч 230 рублей 66 копеек. Заявки принимаются до 13 мая.
Читайте также:
В Подмосковье осмотрят более 10 тысяч участков для выявления борщевика
В лесах Можайского округа начали обустраивать минерализованные полосы от пожаров
В Подмосковье за год выявили 12 тысяч земельных участков с борщевиком
Лев Каштанов