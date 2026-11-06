У российских туристов пропадают деньги из ручной клади во время перелетов
Российские туристы стали чаще жаловаться на пропажу наличных из сумок и рюкзаков во время авиаперелетов. С июля 2026 года журналисты насчитали как минимум пять похожих случаев: пассажиры оставляли вещи на верхних полках, а затем обнаруживали потерю. Об этом сообщает KP.RU.
На рейсе из Екатеринбурга в Стамбул пенсионерка лишилась около 4,2 тысячи евро, или более 400 тысяч рублей. Деньги лежали во внутреннем кармане ее сумки.
У туристки по дороге во Вьетнам исчезли 3,4 тысячи долларов, или 278 тысяч рублей. Вместо них она обнаружила пачку обесцененных банкнот Малави. Похожие случаи происходили на рейсах в Хошимин, Дубай и на Мальдивы.
Один из пассажиров Flydubai потерял крупную сумму в валюте и картхолдер. О пропаже он узнал после посадки, когда получил сообщения о списаниях. Мужчина предположил, что полное стирание CVV-кода с карты поможет защититься от кражи платежных данных.
На ночном рейсе Centrum Air сбережений лишилась молодая пара. Муж ненадолго отошел, а жена в это время спала. На месте денег супруги нашли мелкие купюры Армении, Бразилии и Макао. Пострадавшие не исключили, что к краже могли причастны члены экипажа.
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