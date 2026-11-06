У российских туристов пропадают деньги из ручной клади во время перелетов

06 ноября 2026, 15:14

Фото: iStock/Dushlik

Российские туристы стали чаще жаловаться на пропажу наличных из сумок и рюкзаков во время авиаперелетов. С июля 2026 года журналисты насчитали как минимум пять похожих случаев: пассажиры оставляли вещи на верхних полках, а затем обнаруживали потерю. Об этом сообщает KP.RU.