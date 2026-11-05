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В Бурятии загорелась кровля производственного здания на площади 500 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

В Бурятии загорелось крупное производственное здание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.



Возгорание на крыше здания в Гусиноозерске началось вечером 5 ноября. В настоящий момент на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщается, что горят стропила кровли.

Пламя не угрожает соседним строениям. Пожар успешно локализовали на предварительной площади 500 квадратов. Пожарные расчёты продолжают тушить огонь. На месте работают 12 специалистов и шесть единиц техники. Из помещений эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там пожар унёс жизнь ребёнка, находившегося дома без присмотра.

Ольга Щелокова

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