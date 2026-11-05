В Подмосковье пожар унёс жизнь ребёнка, находившегося дома без присмотра

05 ноября 2026, 17:52

Фото: Istock/Sunan Wongsa-nga

В подмосковном Ногинске пятилетний мальчик умер после отравления угарным газом при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.





3 ноября в экстренные службы поступила информация о возгорании в квартире в мкр. Ногинск-9.



Во время тушения спасатели обнаружили пятилетнего ребёнка, который остался без присмотра взрослых, с признаками отравления угарным газом. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим электросети», — сообщили в ведомстве.