Домработница Влада Череватого получила условный срок за кражу на 15,4 млн рублей
Суд назначил два года условно домработнице экстрасенса Влада Череватого. Женщину признали виновной в краже денег и вещей на 15,454 млн рублей. Об этом сообщает Baza.
Больше полугода работница забирала наличные из тайника в гараже, ежедневно унося по 50 тысяч рублей. Добычу она прятала в доме — в пакетах, ведрах и одежде. Среди похищенного оказались золотые часы, подвеска и брендовые очки.
В суде домработница признала кражу и заявила, что ее подговорила жена экстрасенса. Супруга Череватого на допросах отрицала причастность к преступлению. Потерпевшей по делу проходила подруга медиума: согласно материалам дела, она передала ему деньги на хранение.
Следствие подозревало в помощи женщине ее сына, работавшего садовником. Адвокат семьи Саид Ярахмедов добился прекращения уголовного преследования молодого человека.
Прокуратура просила для домработницы реальный срок. Суд учел время, проведенное ею под стражей, и назначил условное наказание. Деньги женщина пока не вернула.
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