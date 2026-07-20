У российских туристов в Грузии изъяли автомобиль и ювелирные украшения
Российская пара столкнулась с серьёзными проблемами на границе Грузии. По данным SHOT, 63-летний Владислав и его спутница, 55-летняя Маргарита, были остановлены на КПП Казбеги после въезда в страну на своём Range Rover Sport.
Сообщается, что внимание таможенников сначала привлекли часы мужчины. Владислав объяснил, что везёт их в Турцию для замены ремешка и что аксессуар был подарен ему на 50-летний юбилей. Позже сотрудники таможни обратили внимание на Маргариту, которая перед досмотром сняла золотые украшения и сложила их в дорожную сумку.
В результате проверки были изъяты пять колец, браслет, цепочка, серьги, застёжка и часы. Кроме того, под арест попал и автомобиль пары стоимостью около 5 миллионов рублей.
В настоящее время Владислав и Маргарита находятся в Тбилиси. По информации источника, им запрещено покидать территорию Грузии до завершения разбирательства. Местные правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по подозрению в контрабанде драгоценностей.
Сами обстоятельства дела и правовая оценка действий туристов пока официально не озвучены, поэтому окончательные выводы о наличии нарушений делать преждевременно. Сейчас решение остаётся за грузинскими следственными органами.
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