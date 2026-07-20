У российских туристов в Грузии изъяли автомобиль и ювелирные украшения

20 июля 2026, 12:00

Российскую пару задержали в Грузии по подозрению в контрабанде золота

Фото: Istock / zepp1969

Российская пара столкнулась с серьёзными проблемами на границе Грузии. По данным SHOT, 63-летний Владислав и его спутница, 55-летняя Маргарита, были остановлены на КПП Казбеги после въезда в страну на своём Range Rover Sport.