Медики предупредили о тревожных причинах головной боли по утрам
Головные боли после пробуждения могут быть признаком некоторых опасных заболеваний. Об этом сообщили неврологи Саит Ашина и Нюшен Чжан в интервью The Washington Post.
Ашина утверждает, что одной из частых причин утренних головных болей является синдром обструктивного апноэ сна. При этом состоянии дыхательные пути временно блокируются во время сна. Филлис Зи, глава отделения медицины сна в неврологическом центре Northwestern Medicine, добавляет, что у людей с этим синдромом может наблюдаться храп, они могут просыпаться с чувством нехватки воздуха или испытывать повышенную сонливость днем.
Кроме того, врачи выделяют другие возможные причины утренних головных болей. Среди них — мигрень, бессонница, использование неудобной подушки и скрежет зубами во сне. Регулярные головные боли по утрам также могут быть связаны с депрессией, тревожными расстройствами или чрезмерным потреблением кофеина.
Эксперты подчеркивают, что частые утренние головные боли — это серьезный симптом, требующий обращения к врачу. Особенно важно проконсультироваться со специалистом, если головная боль сопровождается слабостью, онемением, нарушением речи или если она становится более интенсивной и отличается от обычных ощущений.
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