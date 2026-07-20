Медики предупредили о тревожных причинах головной боли по утрам

20 июля 2026, 11:02

Невролог Ашина: Кофеин может вызвать головную боль с утра

Фото: iStock/fizkes

Головные боли после пробуждения могут быть признаком некоторых опасных заболеваний. Об этом сообщили неврологи Саит Ашина и Нюшен Чжан в интервью The Washington Post.